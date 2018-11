Metges de Catalunya arriba a un acord amb l'ICS i desconvoca la vaga en atenció primària

El sindicat Metges de Catalunya (MC) i l'Institut Català de la Salut (ICS) han arribat a un acord aquest dijous per alleugerir la càrrega de treball dels facultatius de primària, per la qual cosa aquests han desconvocat la vaga després de quatre dies d'una històrica aturada i de mobilitzacions d'aquest col·lectiu.



L'acord ha estat anunciat pel conseller de Treball, Chakir el Homrani, i ha arribat després que l'ICS presentés al sindicat un estudi detallat amb les sobrecàrregues de treball dels metges a cadascun dels ambulatoris, acceptés garantir un mínim de 12 minuts d'atenció a cada pacient en les visites presencials i anunciés una inversió de 100 milions d'euros per a l'atenció primària.

El conseller ha avançat que l'acord només és per a l'atenció primària i que les reivindicacions dels metges de la concertada no estan incloses en el document que han signat els metges i l'ICS, i que tampoc recull les demandes del sindicat CGT, minoritari en el sector i que també ha convocat cinc dies de vaga per a tot el personal de l'atenció primària.



El Homrani, que ha participat en algunes de les últimes maratonianes reunions de mediació entre les parts, ha destacat que "és una bona notícia" i la demostració que "la mediació, amb negociació i diàleg és la millor solució per buscar sortides i així ha estat per una sortida acordada per a la vaga en l'atenció primària".

Ha estat "resultat del treball de mediació d'aquests dies per buscar punts de trobada i que les parts poguessin treure endavant els seus objectius", ha insistit el conseller. "Ha estat una mediació llarga i una mobilització també llarga, però la mediació ha permès aconseguir aquest acord i crec que és exemple a seguir en la societat: treballar en la mediació, amb diàleg i negociació, així s'aconsegueixen els objectius".



El consens ha arribat després de quatre jornades de vaga en l'atenció primària del ICS i en la concertada, que fins a aquest dijous no ha iniciat converses i en diverses ocasions han advertit que seguirà amb la vaga independentment que hi hagi un acord en l'altre sector.





Asfixia en la despesa pública

Aquesta vaga de metges, no obstant això, no és l'única protesta social a la qual s'enfronta el Govern de Quim Torra, ja que milers d'empleats públics i estudiants han clamat aquest dijous contra la Generalitat, per aconseguir que es reverteixin les retallades aplicades des de l'any 2010 a sanitat, ensenyament i funció pública, com a conseqüència, entre altres motius, de l'aplicació de la reforma de l'article 135 de la Constitució.



A propòsit d'aquests conflictes, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que creu "justes, necessàries, legítimes i oportunes" les protestes socials d'aquests dies a Catalunya, i ha qualificat la situació actual d'"intolerable", com conseqüència de l'"asfixia" provocada pel Govern espanyol en la despesa pública. Per poder donar resposta a les demandes socials cal, segons el president català "una república independent responsable dels seus actes".