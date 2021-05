Metges i científics catalans demanen endarrerir la segona dosi de les vacunes per accelerar la immunitat de grup

Metges i científics catalans demanen endarrerir la segona dosi de les vacunes Pfizer i Moderna per tal de poder vacunar més persones amb almenys una dosi i així accelerar el camí cap a la immunitat de grup. La cap d'Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, el catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili Alex Arenas i el cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, estan entre els signants de la proposta consensuada remesa al Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat per ser avaluada. Es tracta d'una proposta que el propi Govern ja havia fet a l'Executiu espanyol, però va ser rebutjada. L'objectiu és protegir amb almenys una dosi bona part de la població de risc i així reduir el nombre d'hospitalitzacions i morts.

Actualment, a l'Estat espanyol la segona dosi de Pfizer es posa als 21 dies, mentre la de Moderna, als 28 dies. Segons posen de manifest en la proposta, altres països ja han fet aquest pas, com ara França i Alemanya, que l'han allargat fins les sis setmanes, Regne Unit i Finlàndia, fins les 12, i el Canadà, fins les 16.



En el document, constaten que la campanya s'està veient afectada per l'escàs lliurement de vacunes i que actualment només hi ha un impacte alt de la vacunació a les residències de gent gran, on la mortalitat s'ha reduït en un 95%. Degut a la limitació d'edat actual d'AstraZeneca, que només s'administra a població d'ente 60 i 69 anys, la població diana de la mesura serien els menors de 60. En països com el Regne Unit o Israel, apunten, el percentatge de protecció d'aquesta franja d'edat és el 51% i el 58%, respectivament, amb un efecte reductor d'hospitalitzacions i morts. Per això demanen arribar, almenys, al 50% de protecció per avançar cap a la immunitat i "salvar l'estiu".

Altres professionals que signen el text són Julià Blanco, investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Gloria Cereza, especialista en Farmacologia Clínica i responsable del Centre de Farmacovigilància de Catalunya, Pepi Estany, directora de l'ABS Artesa de Segre i referent de vacunes de l'àmbit de Lleida, Pirineu i l'Aran, i Alba Vilajeliu, especialista en Medicina Preventiva i Epidemiologia i consultora en Salut Global, a més d'altres professionals de l'àmbit de l'atenció primària i hospitalària.