El Metro de Barcelona ja supera el volum de viatgers prepandèmics

La recuperació de la pandèmia del coronavirus es comença a notar en el dia a dia de la societat. N'és un exemple el metro de Barcelona, que fins i tot ja ha superat les xifres prepandèmiques.

En concret, aquest mitjà de transport ha registrat un rècord històric de validacions durant el març, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Durant el tercer mes de l'any es van registrar fins a 40,3 milions de viatges, el que significa el millor mes de març des que l'operadora té registres. La xifra suposa 3 milions més de validacions que el març del 2019, abans de l'esclat de la pandèmia.

En el conjunt de la xarxa de transport de TMB, tenint en compte metro i autobús, es van superar els 58,6 milions de validacions. En aquest sentit, les dades també suposen un màxim en un mes de març.

En concret, la xifra global representa fins a un 21% més de viatges que l'any passat. Es tracta de 2 milions més de validacions en comparació amb el mateix mes del 2019.

Pel que fa al bus, durant el març es van comptabilitzar 18,2 milions de validacions. En aquest cas, es tracta de xifres similars a les prèvies a la pandèmia. En aquest mitjà de transport s'han comptabilitzat fins a 2,5 milions de validacions respecte de fa un any.

Tendència a l'alça

TMB ha destacat que els registres consoliden la "tendència a l'alça" després de la pandèmia, iniciada ja a finals del 2022. Cal tenir en compte, no obstant, que durant el mes de març s'han celebrat esdeveniments com el Mobile World Congress (MWC), així com que segueixen en vigència els descomptes del transport públic.

Entre ambdues xarxes durant el 2022 han sumat més de 545 milions de validacions (317,6 milions a metro i 173,8 milions a bus), un 28% més que el 2021. De fet, la xarxa de metro va mostrar registres superiors als de l'any 2019 durant el mes de setembre i pràcticament equiparables durant l'últim trimestre del 2022.

També al febrer d'enguany es van superar les xifres del mateix mes en anys previs a la pandèmia, el 2019 es va quedar en 33,5 milions. I aquest 2023 s'ha arribat als 34,8 milions.

Tant el Pla Estratègic TMB 2025 com el Pla de Responsabilitat Social i Sostenibilitat, estableix el compromís de l'entitat per incrementar el nombre d'usuaris en transport públic i així contribuir a una mobilitat més sostenible.