Un miler de metges es planten davant Salut per demanar "més qualitat i menys precarietat"

Prop de 1.500 metges i treballadors de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) i de la sanitat concertada han portat les reivindicacions de la vaga d'aquesta setmana davant la seu del Departament de Salut de la Generalitat, situada a l'edifici de la Maternitat de Barcelona, al crit de "més qualitat, menys precarietat". En la segona jornada d'aturades, després de la manifestació de més d'un miler de persones de dilluns, han fet sonar xiulets, petards i megàfons i en la protesta s'ha cridat "Pelay dimissió!", adreçant-se a la secretària de Salut, Laura Pelay que substitueix la consellera Alba Vergés durant el seu permís per maternitat. Els concentrats han intentat accedir al Departament, però els Mossos d'Esquadra els ho han impedit i, finalment, han tallat la Gran Via a la confluència amb Carles III.



El secretari d'atenció primària de l'ICS del sindicat Metges de Catalunya (MC), Óscar Pablos, ha afirmat en declaracions als mitjans que es plantegen ampliar la vaga més enllà de divendres si no s'arriba a un acord durant les negociacions. La mateixa pretensió te el sector de la sanitat concertada, que lamenta que no té un interlocutor, segons el representant de MC Xavier Lleonart.

Les maratonianes reunions de dilluns -la segona trobada va acabar de matinada- no van servir per assolir un acord que aturés la protesta. De moment, sindicats i Generalitat mantenen diferències importants. Metges de Catalunya reclama limitar a 28 visites diàries el nombre de pacients atesos per cada facultatiu, exigència que l'ICS no accepta. A més a més, el sindicat vol que es fixi un temps mínim de visita de 12 minuts per pacient, mentre que l'administració defensa que aquest ha de ser el temps mitjà. Finalment, l'organització de treballadors vol que es recuperin les 920 places de metges que s'han perdut des del 2010 com a conseqüència de les retallades, mentre que l'ICS ofereix contractar-ne 200.



Amb tot, l'administració sí que ha manifestat que entén les raons de la protesta i que els metges estan "sobrecarregats". A l'espera del projecte de pressupost de la Generalitat per a l'any vinent, els recursos del Departament de Salut han passat de 9.624 milions el 2010 a 8.723 aquest curs.



De moment la incidència de la vaga torna a ser evident als centres d'atenció primària (CAP) que avui novament han quedat mig buits. Els serveis mínims pactats contemplen que es garanteixen el 100% de les urgències i un 25% de les consultes, uns serveis que augmentaran al 33% si la vaga s'allarga a demà, cosa que podria evitar la nova reunió que els metges i l'ICS mantindran aquesta tarda.