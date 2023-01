Milers de partidaris de Bolsonaro ocupen el Congrés i altres institucions del Brasil i instiguen un cop militar contra Lula

Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Brasília contra el president del país, Luiz Inácio Lula da Silva, i a favor del ja expresident del país Jair Bolsonaro. Segons diversos mitjans locals, centenars d'aquests manifestants han superat el perímetre de seguretat del Congrés del Brasil, han ocupat la seu del poder legislatiu federal, on han fet algunes destrosses, i han reclamat una intervenció militar per derrocar Lula da Silva, que va prendre possessió diumenge passat, 1 de gener. Posteriorment, també han assaltat el Tribunal Suprem i el Palau de Planalto, residència presidencial.

El flamant president va guanyar les darreres eleccions però des dels comicis hi ha hagut protestes de seguidors de Bolsonaro que no han acceptat la derrota i diverses crides a un cop militar. Des de la mateixa nit dels comicis hi va haver manifestacions i, fins i tot, un bloqueig de carreteres per part de camioners partidaris del president sortint.

L'assalt recorda el que partidaris de l'expresident dels Estats Units Donald Trump van protagonitzar el 6 de gener de 2021 contra la victòria de Joe Biden a les eleccions presidencials. Aleshores, diverses persones van irrompre al Congrés, a Washington, en una acció que va acabar amb cinc persones mortes. Aquella acció va propiciar un judici polític contra Trump que finalment no va prosperar i encara influeix sobre la política nord-americana.

El governador del Districte Federal de Braslília, Ibaneis Rocha, ha anunciat que ha destituït el secretari de Seguretat davant de la incapacitat de les forces públiques d'impedir i repel·lir la situació. Alhora, ha demanat la intervenció del govern federal.