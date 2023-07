Milers de persones es manifesten pels carrers de Barcelona per reivindicar els drets del col·lectiu LGBTI+

Unes 3.300 persones – segons la Guàrdia Urbana - han participat aquest dissabte en la manifestació popular a favor dels drets del col·lectiu LGBTI+ a Barcelona, amb motiu del Dia de l'Orgull, que va ser el passat dimecres, 28 de juny. Convocada per la Crida LGTBI, la marxa reivindica "l'Orgull crític" per desmarcar-se del caràcter "capitalista" que atribueixen al Pride!. Els organitzadors situen els assistents en 5.000.

A les set de la tarda la marxa ha començat a caminar, sortint de la plaça Universitat per finalitzar a la plaça Sant Jaume, passant pel carrer Pelai, per la Rambla i resseguint el darrer tram pel carrer de Ferran. La protesta ha comptat amb participants de totes les edats i s'ha desenvolupat sense cap incident.

Els manifestants, lluint banderes, cartells i pancartes, han demanat acabar amb l'homofobia, defensant el feminisme, l'antiracisme i l'anticapitalisme. També han clamat contra els "discursos d'odi" de la dreta i han insistit que "deixi de contaminar" l'espai públic i mediàtic.

Els convocants es reivindiquen com els successors de la manifestació històrica que va tenir lloc a les Rambles el 1977, la primera protesta del col·lectiu a tot l'Estat. En el manifest de la mobilització s'hi ha defensat que "és necessari un front antifeixista que els planti cara, defensi els nostres drets i marqui una agenda pròpia. No podem retrocedir, tornar als armaris i que guanyi la por. Cal organització, mobilització i lluita". Una clara referència al possible horitzó d'un govern estatal de PP i Vox.