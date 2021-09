Milers de persones marxen cap a la concentració de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport

Milers de persones omplen el carrer de Tarragona en resposta a la convocatòria de concentració per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat malgrat que finalment el projecte ha estat retirat per part d'Aena i el Govern espanyol. L'ampli carrer de la capital catalana que va des de la plaça Espanya fins la dels Països Catalans s'ha començat a omplir quan està arribant l'espectacular i multitudinària columna de manifestants provinent del Baix Llobregat. Entre les 300 entitats representades hi ha ecologistes, associacions veïnals, contra l'especulació i el creixement del turisme i també grups de pagesos.

Entre les reivindicacions està la preservació dels espais naturals -especialment la llacuna de la Ricarda- i agraris del Delta del Llobregat i una aposta per un model turístic i econòmic sostenible i adient a la lluita contra el canvi climàtic. L'impacte en el medi i també en emissions que suposaria l'ampliació aeroportuària que preveia Aena aniria en contra d'aquestes demandes, segons les entitats convocants. La concentració es divideix en tres blocs: un dedicat a la justícia climàtica i la defensa ambiental; el segon en defensa de les vides dignes; i el tercer, i més proper a plaça Espanya, a favor del territori.

Diversos dels tractors que s'han sumat a la manifestació. — Carola López / ACN

Tractorada en defensa de la pagesia del Delta

Unió de Pagesos s'ha sumat a la manifestació de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una tractorada que ha sortit aquest dissabte al matí del Parc Agrari del Baix Llobregat. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, ha dit que el col·lectiu no es creu que el projecte "s'hagi aturat". "N'estem farts de projectes faraònics", ha reblat tot defensant que el Govern s'hauria de plantejar adquirir l'espai protegit de la Ricarda per protegir-la i evitar que es puguin vendre els terrenys a Aena, tal com, segons 'El Periódico', preveuen els seus propietaris. A la mobilització de Barcelona s'han sumat una vintena de tractors de pagesos que, entre altres coses, han reclamat promoure més el Parc Agrari del Baix Llobregat.