Milers de persones es mobilitzen a Barcelona i Girona i centenars a Lleida i Tarragona en solidaritat amb els presos en la vaga general

A les mobilitzacions del matí, amb els talls de carretera i un seguiment més aviat irregular de la vaga d'aquest 21-F, li han seguit les manifestacions a algunes de les principals ciutats catalanes durant el migdia. La més multitudinària ha estat a la plaça Universitat de Barcelona, on centenars de persones s'han concentrat a les 12.00 h amb banderes estelades, fotografies dels presos independentistes jutjats al Tribunal Suprem i amb la inscripció "innocents". Els presents han cridat "Llibertat presos polítics" o "1-O, ni oblit ni perdó", entre altres càntics.



Representants dels partits i entitats sobiranistes han assistit la convocatòria, com els diputats de JxCat Francesc Dalmases i Anna Tarrés, l'alcaldable d'ERC a la capital catalana, Ernest Maragall, l'exdiputada de la CUP Mireia Vehí, així com el vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes.



Una hora més tard i al mateix punt s'hi han convocat els estudiants responent a la crida d'Universitats per la República. Amb el lema "No és un judici, és una vergonya", els portaveus de la plataforma, Núria Marín i Núria Nieto, han assegurat que la vaga a les universitats ha estat un èxit i un dels "punts forts" de l'aturada. També s'hi han sumat els manifestants dels CDR, que des de les 11.00 h han recorregut el centre de Barcelona, des de la plaça Urquinaona fins a plaça Universitat, passant per la Via Laietana i tallant el trànsit. La manifestació posterior pel centre de la ciutat ha reunit milers de persones.

Mobilització dels CDR pel centre de Barcelona, de plaça Sant Jaume a les Rambles. Joel Kashila

Paral·lelament a la concentració, uns 500 estudiants s'han desplaçat fins a l'estació de trens de la plaça Catalunya i han ocupat les vies de tren. A conseqüència del tall, han quedat interrompudes les línies R1, R3, R4, RG1 i R12 en aquesta estació. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d'emergències Ferrocat al quedar tallada la circulació. Els estudiants han cridat consignes a favor de la vaga general, la independència i l'alliberament dels "presos polítics". Els Mossos d'Esquadra i les unitats antiavalots s'han desplaçat a l'andana i s'han generat moments de tensió amb els manifestants, que s'hi han concentrat de forma massiva tant a les vies com a l'entorn de l'estació.

També s'han convocat manifestacions a Lleida, on poc després del migdia centenars de persones s'han mobilitzat des de l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida fins a la delegació de la Genearlitat, també amb una forta representació d'estudiants. A Girona, almenys 3.000 persones s'han concentrat davant la seu de la Generalitat, a la plaça Pompeu Fabra i fins a la plaça Catalunya. A Tarragona, la mobilització s'ha convocat a les 11.30 h a la subdelegació del govern espanyol i ha reunit centenars de persones després de talls significatius de carreteres a la rodalia de la ciutat. Passades les 13.30 h, els manifestants han tornat a l'AP-7 de Tarragona i l'han tornat a tallar en els dos sentits de la marxa.



La plaça de Vic també ha quedat plena sota una pancarta de "Llibertat presos polítics", i amb la ja tradicional estampa dels tractors en mig de les mobilitzacions. Altres localitats on s'han convocat marxes han estat Igualada, Tremp, Valls, entre moltes altres.