Milers de persones omplen el centre de Barcelona en la marxa feminista del 25-N per proclamar que "s'ha acabat"

Milers de persones –6.000, segons la Guàrdia Urbana– s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pel centre de Barcelona per reivindicar els drets de les dones i contra les violències masclistes. Ho han fet coincidint, aquest 25 de novembre, amb el dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

Amb el lema "Prou violències masclistes. S'ha acabat", la marxa ha començat al capdamunt del passeig de Gràcia, a la cruïlla amb l'avinguda Diagonal, i ha avançat fins a la Gran Via i cap a la plaça de la Universitat en un ambient festiu en què s'han sentit lemes com "Crido pels milers que han callat" i "Si ens toquen a una ens toquen a totes".

Les membres de Novembre Feminista Dolo Pulido i Marisa Fernández han explicat que hi ha diversos tipus de violència contra les dones, com els assassinats –14 a Catalunya aquest 2023– i les agressions sexuals. També han demanat recursos a l'administració, sobretot en l'àmbit educatiu i en el judicial. A banda de ser un clam feminista, a la manifestació també s'hi han vist banderes de Palestina en solidaritat amb el poble de Gaza.

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha declarat durant la marxa que hi ha una onada reaccionària "on governa l'extrema dreta s'estan tancant conselleries d'Igualtat, s'estan reduint els recursos per a les polítiques d'igualtat". "No farem ni un pas enrere; al contrari: treballarem encara més per fer polítiques feministes, desacomplexadament feministes", també col·laborant amb el moviment feminista, ha afegit.

A banda d'ERC, a la manifestació també hi havia representants del PSC, Junts, En Comú Podem o la CUP, entre d'altres.