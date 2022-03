Milers de persones omplen la plaça Catalunya de Barcelona per fer un clam contra la guerra

Alguns milers de persones han omplert la plaça de Catalunya de Barcelona aquest dimecres a la tarda per rebutjar la guerra sota el lema "No a la guerra. Ni a Ucraïna ni enlloc." Un centenar d'organitzacions s'han adherit al manifest de rebuig a l'atac militar rus a Ucraïna impulsat per la plataforma Aturem la Guerra que ha convocat la concentració unitària. En una primera estimació l'organització ha xifrat l'assistència en unes 9.000 persones.



El manifest rebutja de forma contundent la invasió russa a Ucraïna i dona suport a la població civil afectada, a l'hora que també exigeix la implicació activa de tots els actors de la comunitat internacional. Els convocants demanen que es trobin vies de negociació i diàleg que desencallin el conflicte i "posar fi a la violència."

Entre les personalitats assistents hi havia la diputada i exconsellera Alba Verges, el conseller d'Educació Josep Gonzàlez Cambray, el secretari general de CCOO Javier Pacheco, el de la UGT Camil Ros, la presidenta del Parlament Laura Borràs, la portaveu d'En Comú Podem al Parlament Jéssica Albiach, o la consellera de Feminismes i Igualtat, Tania Verge entre altres.



La comunitat ucraïnesa no ha assumit el manifest llegit per David Fernàndez i Miriam Acebillo pel seu missatge antibel·licista que també demanava als països de no fer seguidisme dels interessos de l'OTAN.



