Milers de persones s'apropen a Lledoners per desitjar un bon Nadal als presos polítics

Milers de persones es van concentrar ahir a la nit davant de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), per "passar" el Nadal amb els independentistes presos, i van poder escoltar telefònicament la veu de l'exconseller Jordi Turull, que en aquells moments parlava amb la seva germana. Els concentrats van acompanyar Joan 'Bonanit', un activista que prefereix no identificar-se i que des de fa 175 dies s'acosta a Lledoners per cada dia, a última hora, desitjar -un per un- la bona nit a Josep Rull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Cuixart.



Ahir, dia de Nadal, com en altres ocasions, Oriol Junqueras va respondre també amb un bona nit des de l'interior de la presó. Aquesta vegada, els concentrats van tenir una sorpresa ja que la germana de Jordi Turull va aprofitar la comunicació telefònica setmanal dels presos amb la família i acostar el seu mòbil a un micròfon, de manera que els assistents van poder escoltar la veu de l'exconseller empresonat: "Petons dels set. Us estiem molt i us estem molt agraïts. Sortirem d'aquesta", va dir Turull.



Al final, es va poder escoltar la versió que Joan 'Bonanit' ha fet de la cançó d'Els Pets "Bona nit", acompanyat per la cantant Sílvia Montells i el guitarrista Joan Antonell. Òbviament, van ser constants els crits a favor de l'alliberament dels presos. Un dels molts assistents a la concentració va ser el senador d'ERC Bernat Picornell que a través d'un vídeo mostra l'ambient que s'hi va crear.

Minuts després, Forn, Turull, Junqueras i Sànchez van publicar tuits agraint la seva presència als assistents.



Així, Joaquim Forn va escriure: "Moltíssimes gràcies a tots els que aquest vespre heu vingut a Lledoners a cantar-nos aquest Bona Nit tant especial amb en @Joan_BonaNit i a desitjar-nos Bon Nadal. No ens rendim.

Avui més que mai, la llibertat és sentir-vos a l’altra banda i saber que no estem sols. Us estimem!".

L'exconseller Jordi Turull, per la seva banda, va publicar: "Moltíssimes gràcies a tots els que heu fet possible el #Nadalalapresó [en referència al programa especial que van emetre moltes emissores locals] i a tots els que us heu apropat a Lledoners. Mai ens deixeu de sorprendre, mai us podrem agrair prou tant suport i calor. Visca la ràdio!

Per la seva banda, l'exvicepresident català Oriol Junqueras va dir a Twitter: "Avui no només us he pogut dir “bona nit” us he desitjat un bon nadal a tothom! Ho heu pogut escoltar? A Lledoners, els hi he explicat l’origen del tió i fins i tot s’han repartit regals! Una abraçada afectuosa a tothom!!!!"

Finalment, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez va escriure en el seu compte d'aquesta xarxa social: "Bona nit amigues i amics. Sentir-vos cantar, la música, se m'endú i m’acosta a vosaltres! Gràcies de fer-nos passar un dia de Nadal tan especial. I una abraçada molt gran als que us heu quedat parats a la carretera #Freetothom # absolució "