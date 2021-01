Milers de seguidor de Trump assalten el Capitoli per aturar la votació que ha de confirmar la victòria de Biden

Milers de seguidors de Donald Trump han assaltat aquest dimecres el Capitoli per aturar la reunió del Congrés dels Estats Units que ha de corroborar els resultats de les eleccions celebrades el passat mes de novembre. Malgrat que Joen Biden va ser escollit guanyador, l'expresident Donald Trump continua sense reconèixer els resultats i ha tornat a titllar els comicis de "fraudulents", demanant "corregir" els resultats. Tal com recull la 'CNN' el Congrés s'ha vist obligat a fer un recés en el debat després del succés. Per la seva banda, Trump s'ha dirigit als manifestants a través de Twitter criticant al vicepresident Mike Pence, per no tenir "el coratge" per "protegir el país i la Constitució". La policia no ha pogut evitar que alguns dels manifestants entressin en el Congrés dels EUA i s'ha hagut d'aturar la sessió i evacuar els congressistes. Es decretarà un toc de queda a la ciutat de Washington per intentar recuperar la calma a la ciutat.

Els seguidors del president Donald Trump han irromput fins a l'interior del Congrés dels EUA després de tombar diverses tanques de seguretat i enfrontar-se amb la policia, que s'ha vist superada, provocant caòtiques escenes a la capital nord-americana. Desenes de manifestants han entrat i s'han passejat per les sales del Capitoli. Hi ha constància d'una persona ferida greu i algunes fonts apunten que la policia s'hauria vist obligada a utilitzar armes de foc en l'interior del Congrés nord-americà.

Toc de queda

L'alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, ha declarat el toc de queda a la ciutat davant del caos generat, amb milers de manifestants als carrers. També es preveu desplegar efectius militars del a Guàrdia Nacional. El Congrés es trobava reunit per validar els resultats de les eleccions de novembre, en què el demòcrata Joe Biden va resultar vencedor. Un acte que habitualment és un tràmit en el relleu a la presidència dels EUA però que en aquesta ocasió s'ha convertit en una caòtica demostració de fúria per part dels seguidors de Trump que esgrimeixen les falses teories conspiratives de frau que defensa l'encara president.

Els seguidor pro-Trump en el moment en què han assaltat el Capitoli per aturar la votació que ha de confirmar la victòria de Biden. — ACN

Les imatges mostren com els seguidors del mandatari sortint s'encaren amb els agents que conformen la barrera policial de seguretat i són repel·lits amb gasos lacrimògens. Posteriorment, es veuen enfrontaments a l'interior del Congrés entre seguidors de Trump i policies.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Alguns d'ells han aprofitat les estructures col·locades per preparar l'acte de la presa de possessió del president electe, el demòcrata Joe Biden, per

Trump, després d'haver esclafat l'ambient els darrers dies, ha fet una crida als seus seguidors a fer cas de les advertències de la policia en veure la gravetat que prenien els aldarulls. Però també ha culpat el seu vicepresident, Mike Pence, de la situació per haver-se negat a complir amb la seva demanda de no complimentar l'acte de reafirmació de la victòria de Biden en la sessió al Congrés dels EUA.