Millet i Montull hauran d'entrar a presó abans del 25 de juny

L'Audiència de Barcelona ha ordenant l'execució de la sentència del cas Palau i que Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar ingressin a presó abans del 25 de juny. Pel que fa a Gemma Montull, dona set dies a partir del moment que s'aixequi la suspensió dels terminis processals perquè la seva defensa presenti un escrit amb les seves peticions respecte al compliment de les seves tres penes de presó, on haurà d'incloure la forma de pagament de les responsabilitats civils a les quals ha estat condemnada. Montull va ser condemnada a tres penes que sumen més de quatre anys, però cap d'elles supera els dos anys per separat. A més a més, l'Audiència ordena l'execució dels embargaments de CDC per fer front al pagament de 6,6 milions d'euros.



Fèlix Millet, antic factòtum del Palau de la Música, és qui té la pena més alta i haurà de complir nou anys i vuit mesos de presó, mentre que Jordi Montull va ser condemnat a set anys i mig, i Osàcar a tres i mig, per delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals.



La interlocutòria de l'Audiència marca la data límit perquè ingressin a la presó de forma voluntària coincidint amb el dia en què es preveu superar la fase 3 del desconfinament, i els magistrats prenen en consideració les altes fiances que han pagat per la llibertat provisional, l'edat dels tres condemnats (entre 77 i 84 anys) i les malalties que pateixen per allargar el termini de deu dies habitual perquè no els consideren en condicions d'eludir l'ingrés a presó.



Pel que fa a CDC, el partit ha de retornar els més de 6,6 milions obtinguts a través de tràfics d'influència. Segons la sentència, amb la intermediació del Palau, empreses beneficiades per l'adjudicació d'obres públiques pagaven comissions al partit.