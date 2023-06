La millor pizza de l'Estat porta pop i sobrassada i es fa a Barcelona

A Barcelona es fa la millor pizza fora d'Itàlia i ara també la millor de l'Estat espanyol. Així ho ha determinat la tercera edició del Concurs a la Millor Pizza d'Espanya, organitzat per Madrid Fusión, que ha premiat la pizza Pulp Edition de la popular cadena catalana Can Pizza. És la segona vegada que l'establiment aconsegueix aquest reconeixement, ja que el 2021 es van proclamar guanyadors amb la seva pizza Jerry Tomato.

Aquest cop, però, ho han fet per la pizza Pulp Edition, que porta uns ingredients poc habituals en pizzes: sobrassada, pop, olives Kalamata i mozzarella de búfala. "En la primera edició es va tenir molt en compte la procedència dels ingredients, per això hem decidit utilitzar ingredients de tota la península, des del pop gallec fins a la sobrassada mallorquina", han explicat els pizzers Marco Zambonardi i Massimo Comune, encarregats de les elaboracions.

El jurat, que ha comptat amb noms com Dan Richer -considerat pel New York Times com el millor pizzer de Nova York- i Brian McGinn -cocreador i productor de Xef's Table de Netflix-, ha destacat que "el pop estava cuinat increïblement bé. Cada ingredient estava en perfecte equilibri i amb una combinació molt original".

Can Pizza és una cadena de pizzeries catalana amb 10 locals repartits per Catalunya -Vilanova i la Geltrú, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Badalona, Barcelona...- i altres punts de l'Estat.