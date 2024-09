La millor temporada històrica dels teatres de Barcelona supera els tres milions d'espectadors i recapta 92 milions

Els teatres de Barcelona han superat els tres milions d'espectadors la temporada 2023-2024 amb més de 92 milions d'euros de recaptació. Es tracta de la millor de la història del sector a Catalunya, que ha experimentat un creixement del 8,24% d'espectadors respecte de l'anterior curs teatral i millora el rècord de públic registrat en la història del teatre a Barcelona l'exercici 2011-2012. S'han fet més espectacles i funcions que mai, amb 1.235 nous projectes (amb 13.035 funcions) i una ocupació mitjana del 61,6%.

Segons ha detallat l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i els Teatres Públics de Barcelona aquest dilluns, el 65% dels muntatges han estat produccions catalanes. El català s'ha representat en el 39% de les produccions i el castellà en el 30%. El millor mes ha estat el desembre amb 392.223 espectadors i entre els muntatges que més han triomfat hi trobem El Mago Pop, The Producers o Escape Room 2. A les sales de proximitat, les obres més vistes han estat Fairfly, No et vesteixis per sopar i Austràlia.

En una trobada amb la premsa a La Villarroel, ADETCA i els Teatres Públics de Barcelona han fet balanç de la temporada, marcada especialment per haver arribat a 3.020.710 espectadors. Així, del total d'espectacles vistos, el 54% han estat d'autors catalans, el 18% de la resta de l'Estat i un 27% d'estrangers. La dramatúrgia en català referma la seva consolidació a la cartellera amb 800 muntatges teatrals durant el 2023-2024.

La presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, ha explicat que ara l'objectiu pel sector és fer créixer encara més la recaptació. Per fer-ho possible, són necessaris "departaments de públics ben organitzats, el 2% de cultura en el pressupost de la Generalitat, que hi hagi més gires, l'estatut de l'artista, més teatres oberts, una excepció en els usos culturals i en les façanes, menys burocràcia de la gestió cultural i una normativa que faciliti l'activitat".

Vidal ha explicat que ADETCA ja ha mantingut contactes amb la nova consellera de Cultura, Sònia Hernández, i que té una voluntat "continuista" respecte de l'anterior titular del departament, Natàlia Garriga. "Sabem que lluitarà el 2% del pressupost en cultura. És també voluntat del Govern. Li hem traslladat demandes al voltant de la qüestió dels públics", ha concretat.

La gala Catalunya Aixeca el Teló

La trobada amb la premsa s'ha fet poques hores abans de la celebració de la 23a edició de la gala Catalunya Aixeca el Teló, prevista per aquest vespre al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès. Sota el lema El teatre no té edat, farà un reconeixement a tots aquells que "fa molts anys, més que actuar, o dirigir, o construir vestuari i escenografies, feien teatre. Però també, l'expertesa dels seus professionals, així com les empreses que han permès assolir la maduresa del sistema.

Durant la gala es confirmarà el retorn de la iniciativa Cap Butaca Buida, que va aplegar 55.000 espectadors la temporada passada en 145 sales de tot el país. La segona edició del repte col·lectiu es farà el 22 de març de 2025. També servirà per lliurar la menció honorífica d'ATETCA Premi Catalunya de Teatre a la companyia Dagoll Dagom per la seva carrera dedicada al teatre i al públic, coincidint amb el comiat dels escenaris de l'històric col·lectiu teatral.