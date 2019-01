Millors condicions laborals i democratitzar les llicències, les reivindicacions dels grans sindicats en el conflicte del taxi

En el conflicte entre els taxistes de Barcelona i els representants de les empreses VTC, la veu dels grans sindicats s’ha sentit poc. Malgrat haver assistit a les reunions amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, la manca de representativitat en aquest sector ha diluït les seves propostes. Tot i això, entitats com CCOO i CGT prioritzen el manteniment de les condicions laborals, siguin les dels conductors del taxi o dels VTC, en el conflicte. Per la seva banda, UGT s’ha limitat a comentar que "es tracta d’un conflicte on nosaltres no tenim representació sindical i un àmbit, com el de les empreses de vehicles amb conductor, on esperem que aviat hi hagi eleccions".



El conflicte entra en una nova fase aquest dijous, després que dimecres a la nit els taxistes decidissin posar punt final a la vaga que mantenia des de divendres. Preservar els llocs i les condicions de treball. Aquesta és l’exigència del secretari de polítiques socials de CCOO de Catalunya, Carlos del Barrio. "Des del punt de vista laboral, hem comprovat que les dues parts, taxistes i VTC, cometen irregularitats". Pels primers, Del Barrio demana democratitzar les llicències. Pels segons, delimitar les seves competències d’actuació, "deixant clar que no ofereixen la mateixa activitat que un servei públic com el del taxi".



Diferenciar el que poden fer els vehicles amb conductor, com els d’Uber i Cabify, i els taxis que circulen pels carrers, és un altre dels deures que el dirigent de CCOO posa als polítics. "La feina d'un no la pot substituir l’altre, ja que el taxi està pensat per cobrir les mancances del transport públic. Per tant, creiem que les llicències haurien de ser públiques". Especificar les competències és la recepta que plantegen des de CCOO.

Vaga en un conflicte patronal



Tot i que Del Barrio admet que els taxistes tenen el dret, com qualsevol altre, de fer vaga, reconeix que "es tracta d’un conflicte patronal en què estan en joc la precarietat laboral i les il·legalitats". En aquest sentit, recorda que algunes economies de plataforma, com Uber i Cabify "es fan fortes en relacions laborals desiguals", on els treballadors cotitzen per 40 hores setmanals, però n'acaben fent moltes més.



Malgrat els intents per enquadrar l’acció d’aquestes companyies dins de l’economia col·laborativa, el responsable de CCOO adverteix que "intenten substituir el sector del taxi, no compleixen amb la normativa i retallen drets laborals". En un model de negoci, on la cadena productiva està externalitzada, les economies de plataforma encara ocupen pocs treballadors, però la mitjana d’edat de les plantilles ja frega els 40 anys, segons les dades del sindicat.



Una anàlisi similar fa Toni Edo, secretari de Comunicació de la CGT. "Es fan dir economies de plataforma i sota el parany del benefici al consumidor, porten desigualtat i precarietat laboral". En aquest context, Edo denuncia que les empreses VTC estan creant uns 'falsos sindicats' que anomena "lobbies" per pressionar als taxistes i treure’ls del mercat. Edo assegura que les irregularitats estan presents en les dues parts, però "sembla raonable defensar els taxistes que volen protegir els seus llocs de feina i empènyer a les administracions a què es mullin i actuïn per trobar solucions al conflicte".



CCOO i CGT coincideixen a assenyalar que delimitar les funcions de cada col·lectiu, establint competències, és un dels primers passos per resoldre la crisi i l’enfrontament entre els taxistes i les empreses de VTC. En aquest context, els sindicats recorden que les llicències de VTC, amb les quals operen Uber i Cabify, s’han duplicat en el darrer any a l’Estat espanyol, passant de les 6.676 de 2017 a les 13.125 de l’any passat.

En defensa de les VTC



Més enllà d’aquestes plataformes, les empreses tradicionals de lloguer de vehicles amb conductor critiquen l’actitud d’Unauto, la patronal que aplega Uber i Cabify. Un responsable de Limo Service Press i Car Bcn, una de les companyies de referència en aquest àmbit, assenyala les males pràctiques d’aquestes firmes. “Volen ser taxis encoberts i no tenen res a veure amb la nostra activitat”. Limo Service explica que abans del conflicte entre els taxistes de Barcelona i Unauto, els vehicles amb conductor podien circular pel carril dels taxis i estacionar a determinats espais, com l’aeroport o les estacions de tren.



El col·lectiu insta les autoritats supramunicipals amb competències amb transport i mobilitat que deixin de treballar amb aquestes plataformes. En aquest sentit, es desmarquen de les protestes dels vehicles VTC que han fet els darrers dies a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, assegurant que "desvirtuen la imatge de professionalitat que projectem nosaltres". De la mateixa forma, les empreses de lloguer de vehicles amb conductor es desvinculen del debat sobre la idoneïtat de contractar el servei d’Uber o Cabify amb una certa antelació. Elles sempre han treballat en aquestes condicions i estan acostumades a no poder circular pels carrers.



"No ens sentim representats per Unauto, ja que amb la seva actuació no ens defensa i ens perjudica", indica el responsable de Limo Service. La firma l’acusa de ser exclusivament la patronal d’aquestes dues companyies, deixant de banda a la resta d’agents del sector.



De la disputa entre els models de negoci que es deriva del conflicte entre els taxistes i companyies com Uber i Cabify emergeix la necessitat d’implantar un marc internacional per regular l’ocupació digital. De fet, en el seu darrer butlletí, l’Organització Internacional del Treball (OIT), apunta que per crear treball digne es necessita “una protecció social forta, llibertat d’associació i negociació col·lectiva”. Elements que no s’han vist gaire en el conflicte dels taxistes de Barcelona.