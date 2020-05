El Ministeri de l'Interior reemplaça el 'número 3' de la Guàrdia Civil

El cap deL Comandament d'Operacions de la Guàrdia Civil, el tinent general Fernando Santafé, ha deixat de ser el 'número tres' de l'Institut Armat per anar a un altre destí. El seu lloc, segons ha informat el Ministeri de l'Interior, l'assumirà el general de Divisió Félix Blázquez. El general Blázquez era fins ara Autoritat Nacional de Coordinació de les actuacions contra les persones migrades que es porten a terme a la frontera sud, a la zona de l'Estret de Gibraltar, mar d'Alborán i aigües adjacents.



Santafé deixarà de ser 'número tres' de la Guàrdia Civil, una decisió que arriba després del cessament del coronel Diego Pérez dels Cobos, cap de la Comandància de Madrid i antic coordinador del dispostiu conjunt de l'Institut Armat i la Policia Nacional durant l'1-O, per la polèmica relacionada amb la investigació judicial per la manifestació del 8-M i el inici del contagi de coronavirus.



Les citades fonts han assenyalat que el canvi de destinació de Santafé "s'ha precipitat" tot i que estava previst, després de la dimissió del director adjunt operatiu (DAO), tinent general Laurentino Ceña, que tenia previst deixar el càrrec al març, tot i que es va paralitzar per la crisi sanitària. La idea era procedir al relleu el 2 de juny.

Després del cessament de Pérez dels Cobos, dimarts va presentar la seva dimissió el DAO, Laurentino Ceña, que havia participat en les reunions tècniques a Moncloa al començament de la crisi del coronavirus. Santafé hauria d'haver estat el seu relleu 'natural' si s'hagués respectat l'escalafó, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar ahir que el nou DAO serà el general de Divisió Pablo Salas, fins ara cap dels Serveis d'Informació.



El ministre va presentar el cessament de Pérez dels Cobos i el canvi en la cadena de comandament de la Guàrdia Civil com una reestructuració dels càrrecs de confiança, deslligant-lo de l'informe judicial presentat a la titular de Jutjat 51 de Madrid, en la causa en la qual està imputat el delegat de Govern de Madrid.

Tensions a la Guàrdia Civil

Segons publica el diari El País, els episodis d'aquests dies venen precedits de tensions entre la directora general María Gámez, i la cúpula de la Guàrdia Civil. Així, segons aquesta versió, després de mesos de tenir congelats els ascensos, es va desbloquejar el nomenament de cinc nous generals: dos de divisió i tres brigada.



L'elecció, segons publica El País, en aquests casos és competència del Govern espanyol però el Consell General de la Guàrdia Civil, integrat pels generals, presenta una classificació dels candidats per ordre de preferència. Aquesta llista es lliura a la directora de la Guàrdia Civil i ella, després d'elaborar un informe, l'eleva a la ministra de Defensa. Escoltat el ministre de l'Interior, Defensa proposa els ascensos a el Consell de Ministres.



No obstant això, segons El País, aquests ascensos, que es van aprovar el passat 19 de maig, ja estaven decidits per endavant i van incloure algun nom que no estava entre els discutits pel Consell Superior de la Guàrdia Civil.