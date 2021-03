El Ministeri de Sanitat paralitza quinze dies la vacuna d'Astrazeneca després de la reunió del Consell Interterritorial

El Ministeri de Sanitat ha acordat en el Consell Interterritorial de Salut interrompre la inoculació d'aquesta vacuna durant 15 dies, segons ha pogut saber TV3. La decisió és a l'espera que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) decideixi aquest dijous si actualitza l'opinió sobre la vacuna d'Oxford-AstraZeneca arran d'una trentena de casos de trombosi detectats entre els gairebé cinc milions de persones vacunades. El regulador de la UE els està investigant si estan vinculats al vaccí britànic, però per ara insisteix que són "pocs" els casos en relació amb la població vacunada i han recordat que "milers de persones" pateixen trombosis cada any. "El nombre de casos en persones vacunades no sembla ser superior al vist en la població general", recorda l'EMA en un comunicat després que Alemanya, França i Itàlia hagin decidit aturar la vacunació amb AstraZeneca mentre l'EMA investiga els casos.

Els científics de l'EMA investiguen des de la setmana passada els casos i dimarts faran una nova anàlisi de tota la informació al respecte per "extreure'n conclusions". A partir d'aquestes, dijous decidiran si cal "adoptar alguna acció". El regulador de la UE està en contacte amb la farmacèutica, així com amb el regulador del Regne Unit, on s'han administrat 11 milions de dosis sense cap alarma sobre problemes en la coagulació de la sang.

No obstant això, L'Organització Mundial de la Salut va instar també aquest dilluns als països que no paressin les campanyes de vacunació per dubtes sobre la seva seguretat. L'OMS va dir que el seu panell assessor estava revisant els informes relacionats amb la injecció i que publicarà les seves troballes al més aviat possible. Tot i això, l'organització va destacar que és poc probable que canviï les seves recomanacions, emeses el mes passat, per a un ús generalitzat, fins i tot en països on la variant sud-africana del virus pot reduir la seva eficàcia.