El Ministeri de Sanitat proposa reduir la quarantena de 14 a 10 dies en casos lleus o asimptomàtics

El Ministeri de Sanitat ha proposat a la ponència d’alertes reduir la quarantena de 14 a 10 dies en casos lleus o asimptomàtics. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que els estudis recents demostren que en les persones que tenen pocs símptomes o que no en tenen el virus perd capacitat de transmissió abans.

La mesura, que feia setmanes que s’estava estudiant, s’ha debatut amb les CCAA i fixarà algunes condicions. Entre elles, que els afectats hagin estat almenys tres dies sense símptomes i que la prova PCR inicial s’hagi practicat més de deu dies abans del moment d’aixecar l’aïllament. Malgrat això, Simón ha assegurat que seran els serveis mèdics els que hauran de valorar cada cas i decidir si la quarantena es pot reduir o no. "Serà un benefici substancial que si s’aplica bé no ha d’implicar més riscos", ha insistit.

Seguint amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), remarquen que l’aïllament es mantindrà fins passats tres dies de la resolució de la febre i de la resta de símptomes amb un mínim de 10 dies des de l’inici de símptomes.

En el cas dels asimptomàtics, la quarantena es mantindrà fins passats deu dies des de la data de diagnòstic. El seguiment, detalla el document, es supervisarà fins a l’alta segons estableixi cada CCAA.



En els casos greus que requereixin ingrés hospitalari, la quarantena es mantindrà en 14 dies. En cas de tenir una PCR negativa en el moment de l’alta i no tenir símptomes respiratoris en els tres dies previs, però, es podrà donar l’alta sense necessitat de fer aïllament domiciliari.



Simón recomana no moure's entre comunitats autònomes

A les residències, els casos confirmats que no s’hagin d’hospitalitzar i es tractin al centre es mantindran aïllats fins tres dies després de la resolució de la febre i del quadre clínic "amb un mínim de 10 dies des de l’inici de símptomes". Si no es pot garantir l’aïllament, dels casos lleus, hauran de passar la quarantena en hotels o altres instal·lacions.



En l’àmbit del personal sanitari i sociosanitari fixa que els casos que no requereixin ingrés es tractaran com la resta de la població però que per reincorporar-se a la feina caldrà realitzar-los una PCR, a més de la fi dels símptomes almenys tres dies abans i amb un mínim de 10 dies des de l’inici de símptomes. Si surt negativa, podran tornar a la feina. Si no, no podran reincorporar-se i se’ls haurà de donar cita per a una nova prova.



El document recomana, a més de la vigilància dels contactes, la realització de proves PCR per confirmar-los o descartar-los. En aquests casos i encara que el resultat de la PCR sigui negatiu, es continuarà la quarantena fins el dia 14 però es podrà reduir practicant una nova prova passats 10 dies de l’últim contacte amb el cas confirmat.



Durant la roda de premsa i en relació als turistes, ha dit que "no s’ha de tenir por als viatgers": "S’han de controlar igual que es controlen la resta de persones que poden tenir símptomes". En aquest sentit, ha dit que ja s’estan prenent mesures i que se n’adoptaran més. "S’han de mantenir certa tensió però no ens ho hem de plantejar amb angoixa", ha insistit.



Ara bé, tot i demanar calma amb el turisme, ha recordat que a partir de diumenge ja no es podrà controlar la mobilitat i que dependrà de les CCAA, ja que finalitzarà l'estat d'alarma. "No es pot restringir però és recomanable no moure’s entre comunitats i, sobretot, entre províncies si no és necessari fins que estiguem a un nivell de transmissió proper a 0, que estem aprop", ha afegit.