El Ministeri de Treball obre la porta a derogar la reforma laboral encara que no hi hagi acord amb la patronal

El Govern espanyol buscarà l'acord amb els agents socials sobre la derogació de la reforma laboral fins al final, però, si no s'aconsegueix, assumirà la seva obligació de legislar per a garantir que cap de les parts té dret a veto. Així ho ha apuntat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, durant un col·loqui celebrat aquest dijous per la Fundación Espacio Público.

Preguntada sobre què passarà si no hi ha acord en aquesta matèria (està previst que les negociacions comencin en un breu període de temps, després que la setmana vinent es tanqui la taula de diàleg que aborda la regulació de les plataformes digitals), Díaz ha insistit en la importància del diàleg social i ha posat en valor les negociacions que s'han produït en aquesta legislatura amb els sindicats i la patronal respecte a mesures com els ERTO.



No obstant això, ha advertit que "el diàleg social és un procés, no un resultat" i ha recordat que algunes mesures s'han tirat endavant a través d'acords "bipartits", sense el concurs de la patronal. "El que ha de garantir el Govern és que existeixi diàleg social, però sense dret de veto, perquè el veto no és diàleg", ha insistit. La ministra ha posat l'exemple de la negociació sobre les plataformes digitals, que inclou la regulació dels denominats riders: "Si una de les parts no està d'acord, es legislarà".

També s'ha referit al fet que tant el context en el qual s'abordarà la derogació de la reforma laboral com els diferents compromisos subscrits són crucials perquè el Govern espanyol legisli encara que no hi hagi un acord de totes les parts en la taula de diàleg: "L'acord de Govern és molt clar i ens hem presentat a una investidura amb aquest acord de govern, per la qual cosa hi ha una majoria a la Cambra; a més, aquestes propostes les hem remès a Europa i tenim un compromís".



Díaz s'ha mostrat "molt optimista" amb la possibilitat d'aconseguir un acord i ha destacat que "el nostre país està sent exemplar" en diàleg social: "Ho estem fent de llibre per primera vegada en molts anys. Ells (els agents socials) s'asseuen a treballar i precepte a precepte van constituint les normes".



En el col·loqui organitzat per Espacio Público també hi han participat els líders d'UGT, Pepe Álvarez, i de Comissions Obreres, Unai Sordo, a més del secretari de Treball de la Comissió Executiva Federal del PSOE, Toni Ferrer. Ha moderat el debat la directora de Público, Virginia Pérez Alonso.



Els líders sindicals s'han mostrat d'acord que no pot haver-hi un dret a veto en el diàleg social i han instat l'Executiu a complir amb la seva "obligació de legislar" en cas que les negociacions es quedin en un punt mort. "En cas que no hi hagués acords o fossin parcials, el Govern té la responsabilitat de governar, i per a això té un acord de govern i unes directrius enviades a Europa. Preferència per l'acord, tota, però si no n'hi ha, el Govern ha d'executar, que per a això és el Poder Executiu", ha dit Sordo.



"La negociació no serà gens fàcil, perquè amb unes declaracions o amb unes altres veiem que cada dia sorgeixen nous inconvenients, que es posen pals a les rodes; i les organitzacions sindicals, mes allà de les polítiques del Govern, el que tenim clar és que aquesta és una situació insuportable per a una gran part dels treballadors del nostre país", ha explicat Álvarez.



Respecte als terminis, ni la ministra ni els secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres han avançat una data expressa sobre el començament de les negociacions, més enllà que la intenció, ja anunciada, de Treball és que la taula de diàleg es reprengui després de tancar la que aborda la regulació de les plataformes digitals.

Díaz sí que ha explicat que abans de reprendre la taula hi haurà una reunió bilateral entre sindicats i patronal per a acordar el ritme i el pla de treball que seguiran posteriorment en el diàleg social. En matèria de reforma laboral ja s'havien produït importants avanços abans de la pandèmia, tant durant el mandat de Yolanda Díaz com en el de l'anterior ministra de Treball, Magdalena Valerio, actual presidenta de la Comissió del Pacte de Toledo al Congrés.



En concret s'havia avançat en gran manera en el denominat primer bloc, que aborda qüestions com la negociació col·lectiva, les clàusules de desvinculació salarial i la subcontractació empresarial. "Aquest primer bloc està discutit i escrit en la taula de diàleg. Espero que la resolguin el més aviat possible. Aquestes mesures estan en el que enviem a la UE i hem de complir-les", ha afirmat la ministra.



A la part socialista, Toni Ferrer ha coincidit amb la ministra que "l'acord de govern és clar. Hi ha mesures de caràcter urgent, com restablir l'equilibri de la negociació col·lectiva, i que s'estructuri en l'àmbit del conveni sectorial i no de l'empresa. També millorar la regulació de les contractes i subcontractes".



El secretari general d'UGT ha insistit en la importància d'avançar en aquestes reformes de cara al procés de recuperació econòmica que s'afrontarà en el segon semestre de 2021, de la mà dels fons europeus i de la vacunació contra el coronavirus: "És fonamental que aquest diàleg s'abordi en una situació d'equilibri que doni lloc a unes relacions laborals actualitzades que serveixin per al model productiu que volem posar en marxa. La millor manera és derogar les reformes laborals i a partir d'una situació d'equilibri veure quines reformes posem en marxa".



En aquesta mateixa línia, el secretari general de Comissions Obreres ha advertit que "correm el risc que la recuperació econòmica vingui de la mà d'una rebaixa salarial" si no s'aborda la derogació de la reforma laboral en un breu període de temps. Tots han coincidit que el següent punt d'inflexió (que forma part de la reforma laboral) serà la redacció d'un "Estatut dels Treballadors del segle XXI", que la ministra ha qualificat com "la gran obra legislativa d'aquest ministeri i del Govern d'Espanya".