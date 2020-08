Ministres socialistes del Govern espanyol acompanyen el rei a les Balears

Segueix la visita dels reis a les Illes Balears, iniciada aquest dilluns, i ho fa entre protestes ciutadanes -també manifestacions a favor de la monarquia- i suport institucional tant dels representants polítics de les illes com del Govern espanyol. No és un estiu típic per a la família reial, marcat per la fugida de Joan Carles I d'Espanya, i tampoc ho és la visita anual a Mallorca: l'agenda oficial que Felip VI va iniciar aquest dilluns a la capital mallorquina té ingredients que la fan especial. Entre ells, que el monarca comptarà al llarg dels pròxims dies amb la visita de fins a tres ministres del Govern espanyol, tots ells amb carteres ministerials lligades al Partit Socialista. Aquesta presència de membres del Govern en els actes del rei a les Balears es tracta d'un fet tan poc habitual que es pot traduir en una intent de l'Executiu presidit per Pedro Sánchez de recolzar la monarquia després de la fugida del rei emèrit en moments complicats. Cap ministre de Podemos es desplaçarà a Mallorca per a acompanyar el rei.



La visita es produeix una setmana després de la fugida de l'emèrit i quan encara hi ha una opacitat total sobre la seva destinació, tot i que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconegut que el Govern espanyol en segueix garantint la seguretat en tant que excap de l'Estat. Cal recordar que poques hores després de la marxa del rei emèrit el mateix Pedro Sánchez va qualificar aquesta marxa com a "adequada" i va enaltir a l'actual monarca per les mesures adoptades i manifestant que "es jutja a les persones, no a les institucions".

Manifestacions a Petra

Els actes del monarca es van iniciar aquest dilluns amb una trobada entre Felip VI i la presidenta del Govern balear, Francisca Armengol. Més tard, la Ministra d'Educació, Isabel Celaá, va acompanyar la família reial a un visita a la localitat de Petra, bressol del fra Junípero Serra, juntament amb Armengol i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. A la localitat els esperaven dues manifestacions, una a favor de la monarquia, convocada per Fòrum Balears, i una altra en contra, de la plataforma Arruix Borbons. Les entitats van denunciar que, mentre les forces policials van facilitar la convocatòria promonàrquica, van fer desplaçar la republicana.



Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompanyarà els reis en la visita a Menorca que tenen prevista per aquest dijous, davant de la qual ja s'han anunciat dues convocatòries. D'una banda, diverses organitzacions han convocat una concentració republicana sota el títol "Diguem-ho ben alt. Menorca no te rei". Entre les organitzacions convocants figuren Més per Menorca, Podem Menorca i Esquerra Unida-Esquerra de Menorca (EU-EM). La diputada de Més per Menorca al Parlament balear Patricia Font ha compartit la convocatòria amb l'etiqueta '#CoronaCiao'. Al cartell hi apareix una imatge del revés del rei Felip VI i Joan Carles I.

Per part seva, la delegació a Menorca de la Unió Monàrquica Balear ha organitzat una concentració de suport al rei Felip VI, que tindrà lloc el dijous.



D'altra banda i sense novetats respecte a d'altres anys, el president del Govern espanyol es desplaçarà a Mallorca per al despatx amb el rei al Palau de Marivent. Serà, això sí, la primera trobada oficial entre Sánchez i Felip VI després de conèixer-se la decisió de Joan Carles I d'abandonar Espanya. Aquesta reunió es produeix quan segueix sense saber-se el parador actual del monarca emèrit i estant encara latent el malestar d'Unides Podem per les converses entre La Zarzuela i la Moncloa per a gestionar l'assumpte.



Per últim, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, serà l'encarregada d'acompanyar als monarques en una visita a Formentera.