"Ens hem d’exigir de ser més forts en la unitat", ha dit el president de la Generalitat, Quim Torra, en un missatge de cap d'any dedicat en bona mesura a demanar solidaritat entre els demòcrates "en defensa d'un bé comú com són els drets civils, socials i polítics de tothom".



Un missatge en el qual ha assegurat que la seva "principal preocupació" i la del seu Govern per l'any vinent serà "garantir una Catalunya justa amb els seus ciutadans, generadora d’igualtat i de progrés per als seus fills, i que esdevingui un espai de cultura i talent en la diversitat d’expressions i creences".

Però Torra també ha aprofitat aquesta comunicació amb la ciutadania per insistir en el que li va demanar al president del Govern espanyol Pedro Sánchez en la reunió del passat dia 20 a Barcelona: "diàleg, negociació i mediació internacional". "Cal que l’Estat tingui voluntat d’encarar un diàleg creïble, sincer i valent per a una solució democràtica i política", ha manifestat.



"L’any que ara s’acaba ens ha deixat una situació política gravíssima", ha reconegut el president català, tot i assenyalar que també ha estat un temps de "lluita constant per a mantenir l’esperança i l’autoconfiança".

Aquests dies "tenim ben presents aquells que pateixen la injustícia, que són empresonats per defensar mandats democràtics del seu poble, o que s’han hagut d’exiliar, lluny de casa, i que no poden passar les festes amb les seves famílies i amics. El seu exili i la seva presó, són el nostre exili i la nostra presó; la seva llibertat serà la nostra llibertat", ha insistit Torra.



"Tot aquest any hem dedicat molt temps i molts esforços a protestar als quatre vents contra el fet que, en ple segle XXI, a Catalunya, al cor d’Europa, hi hagi exiliats i presos polítics. I hi continuarem esmerçant tots els que facin falta", ha assegurat.



I en relació a l'any que comença ha advertit que "aviat començarà un judici que ha de ser l’altaveu més potent d’unes persones que, en alguns casos, fa més d’un any que viuen empresonades preventivament i, en uns altres, viuen sota l’amenaça constant d’una repressió inacceptable".



L'any 2019 serà "decisiu per a tothom" i ha de servir, segons Quim Torra, "per a realitzar el mandat democràtic de llibertat, per revoltar-se davant de la injustícia i per fer caure els murs de l’opressió".

"La gran majoria de la societat catalana, el seu 80%, ha estat capaç de teixir grans consensos socials" en torn a tres punts, ha explicat el president. El primer, sobre el la convicció i el sentiment republicans; el segon, de rebuig de "la repressió penal per a resoldre qüestions polítiques i democràtiques"; i el tercer, sobre la voluntat d'exercir el dret a l’autodeterminació.

"Denúnciar l'extrema dreta"

El president de la Generalitat ha fet referència també a "les envestides que ens fan recular molts anys en la consolidació democràtica", per afirmar que davant aquesta situació cal vetllar especialment "per aïllar i denunciar l’extrema dreta i el feixisme que cova l’ou de la serp com fan totes les democràcies europees".

Defensa dels drets socials

"La lluita pels drets civils va lligada a la lluita pels drets socials de tots; i "la defensa dels drets humans personals és indestriable de la defensa del dret a l’autodeterminació dels pobles", ha emfasitzat Torra.

Ha assenyalat que les dades econòmiques dels darrers temps han estat positives, però ha parlat també sobre la necessitat de construir un país "que no exclogui ningú, que faci del dret a l’habitatge, a l’educació, a la salut, al treball, a la igualtat d’oportunitats, a la sostenibilitat i al medi ambient, la raó de ser de cada decisió política".

"El motor de canvi republicà de la nostra societat són els drets socials de tots", ha proclamat: "Recuperem el debat de país, de poble constituent, que faci de tots els que vivim al nostre país protagonistes del demà".



I en aquest sentit ha anunciat en la primera reunió del seu Govern del 2019 posaran en marxa "la tramitació legislativa que haurà de donar efectivitat a les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional".

Disposició al risc

La combinació de la defensa dels drets individuals i col·lectius ha estat present al llarg de tot el missatge de cap d'any del president. Una al·locució que ha iniciat amb cites del senador nord-americà Robert Kennedy -“Només aquells que s’atreveixen a arriscar molt poden aconseguir molt.- i que ha conclòs amb un nou pronòstic sobre la proximitat d'un canvi polític: "Estiguem preparats per l’any de la llibertat, que ja s’acosta".