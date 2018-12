"Us vull parlar de la nostra convivència". El missatge nadalenc del rei ha estat farcit de referències a la cohesió d'Espanya, en ple conflicte entre Catalunya i l'Estat, a més de nombroses crides per convèncer els joves sobre les bondats de l'actual sistema constitucional.



Fins a set vegades a utilitzat la paraula "convivència" en un discurs en el qual ha reivindicat també de manera insistent el llegat de la Transició.

Els espanyols, segons el monarca, es van voler entendre en aquell moment, i "els líders polítics, econòmics i socials" també van voler "arribar a acords, a pesar d'estar molt distanciats per les seves idees i sentiments". "A tots els unia un objectiu: la democràcia i la llibertat a Espanya; definir unes normes comuns que garantissin la nostra convivència", ha assenyalat.

"El que hem de fer avui és tot el que estigui a les nostres mans per a que aquests principis no es perdin ni s'oblidin, per a que les normes que són de tots siguin respectades per tothom".



"La convivència sempre és fràgil, no ho oblidem", ha insistit, per dir a continuació que és "l'obra més valuosa de la nostra democràcia i el millor llegat que podem confiar a les generacions més joves".



Les referències a la joventut, presents al llarg de tot el missatge, han estat significatives, en un moment en el qual algunes enquestes -a falta de les dades que podria proporcionar el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS)- mostren el decreixent suport dels joves a la institució monàrquica.

Actualment, més de la meitat dels ciutadans de l'Estat espanyol menors de 35 anys votarien a favor de la República en un hipotètic referèndum, segons el panell de Electomanía recollit per CTXT.



En nom de la "convivència" també ha demanat a la ciutadania que cuidi i reforci "els vincles que ens uneixen i sempre ens han d'unir als espanyols". "Una convivència, que exigeix respecte a la nostra Constitució, que no és una realitat inert, sinó una realitat viva, que empara, protegeix i tutela els nostres drets i llibertats", ha afirmat, en defensa d'una carta magna que atorga el càrrec de cap de l'Estat a ell o algun membre de la seva família.

La convivència, ha insistit Felip de Borbó, es basa en el respecte a les persones, les idees i els drets dels altres, i és "incompatible amb el rancor i el ressentiment" que "formen part de la nostra pitjor història i no hem de permetre que reneixin".



El rei també ha fet referència a alguns dels principals problemes que realment preocupen a la ciutadania, com l'atur estructural i la precarietat que comporta, però novament la recepta del monarca ha estat "una Espanya més cohesionada socialment", encara que en aquest punt ha afegit que ha d'estar "més compromesa amb la igualtat real entre homes i dones".

El rebuig de la violència contra les dones ha estat, finalment, un altre dels conceptes esmentats pel monarca després de la cohesió social i territorial, l'economia i l'atur, la corrupció i el terrorisme.



"Hem de ser conscients de la nova realitat que ens imposa el segle XXI i ser capaços d'assolir consensos cívics i socials", ha fit també Felip VI. Les persones migrants i les víctimes dels conflictes armats no han estat mencionats en el missatge que el monarca ha adreçat enguany a la ciutadania en la nit de Nadal. Un missatge que ha encapçalat amb una referència a la reina i les infantes i que ha conclòs amb el desig d'un "bon Nadal" en euskera, català, gallec i castellà.