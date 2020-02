El Mobile es reuneix d'urgència per decidir si suspén o no el congrés

La llista de cancel·lacions d'assistència al Mobile World Congress (MWC) no fa més que augmentar al llarg de la setmana. L'empresa Rakuten ha anunciat aquesta matinada que no assistirà al congrés, així com Nokia i Deutsche Telekom, que tampoc vindran a l'esdeveniment per l'alerta generada pel coronavirus. GSMA, l'entitat organitzadora del MWC, ha convocat una reunió d'urgència a les 14.00 h d'aquest dimecres per decidir si la fira se celebra o no.

Nokia -la tercera empresa amb més importància del congrés, Deutsche Telekom i Rakuten han fet l'anunci després que aquest dimarts també cancel·lessin Cisco, Facebook, AT&T i Sprint. Ja són més de 20 les multinacionals que han decidit no assistir a l'esdeveniment com a mesura de prevenció davant un hipotètic contagi del coronavirus, que tot just l'OMS ha batejat com a Covid-19. Les grans empreses temen que un treballador emmalalteixi, un fet que podria comportar grans indemnitzacions i una imatge molt negativa per a les corporacions.

GSMA ja havia anunciat una reunió per decidir si es mantenia el congrés o no aquest divendres, però davant les constants anul·lacions l'empresa ha decidit avançar la trobada. La decisió la prendrà el consell de l'entitat, format per empreses com ara Telefónica, amb més poder decisori que el mateix director del congrés, John Hoffman. De fet, algunes d'aquestes empreses ja han anunciat que no vindran a l'esdeveniment, que s'hauria de celebrar del 24 al 27 de febrer.

El problema de cancel·lar l'esdeveniment rau en els costos econòmics que pot comportar per als organitzadors. Si una empresa cancel·la l'assistència, haurà d'assumir les pèrdues que això comporta per si sola. Però si és l'esdeveniment el que cancel·la, aquest haurà de carregar amb possibles indemnitzacions per aquelles corporacions que volguessin seguir venint.



La GSMA està pendent de l'OMS, que celebra una reunió de dos dies amb experts d'arreu del món i que podria declarar l'epidèmia mundial. De moment, però, la directora de Salut Pública d'aquesta organització, María Neira, ha dit que "les mesures de restricció de viatges o d'intercanvis comercials no eren necessàries i seguirem mantenint aquesta posició".

Tant el Govern espanyol com la Generalitat han reiterat que el MWC pot tirar endavant amb totes les garanties sanitàries i higièniques. Aquest dimecres també es reuniran el ministre de Sanitat i la consellera de Salut, Salvador Illa i Alba Vergés, per prendre "mesures específiques" de cara al congrés.