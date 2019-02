El Mobile World Congress, un gran esdeveniment que "aixafa" els drets laborals

A les portes de l'inici del Mobile World Congress (MWC), el sindicat UGT de Catalunya ha presentat aquest divendres un informe sobre les ofertes de feina del gran esdeveniment amb el qual critica la precarietat de l'ocupació que genera. Segons el sindicat, "el gran impacte econòmic que genera aquest Congrés al nostre país és a costa d'aixafar i precaritzar les condicions laborals". L'organització xifra en 473 milions d'euros (8 milions més que l'any passat) la petjada d'un certamen que genera 13.900 llocs "precaris" de feina, asseguren.



L'informe no només critica les condicions laborals en el pla econòmic, sinó que també descriu com a "discriminatòries i sexistes" les ofertes: "No tenen en consideració ni la Llei 27/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes ni el dret constitucional de no discriminació per raó de gènere", afirma el sindicat. A més, asseguren que l'ocupació del MWC "contribueixen a seguir perpetuant els estereotips de gènere i a seguir cosificant la dona", un acte de "violència de gènere" que "cal denunciar i aturar".



N'és un exemple l'oferta de feina d'hostessa per atendre les zones VIP de la Fira, on s'especifiquen els següents requisits: "Talla 36/38, faldilla curta, mitges primes, maquillatge obligatori, sabates de taló 5 cm, alçada mínima d'1,75 metres", i afegeixen que algunes ofertes demanen hostesses "llestes". A més, la UGT critica que, per aquest lloc de feina, s'exigeixen 12 hores consecutives de feina amb només 20 minuts per dinar i que les hostesses més altes d'1,75 metres tenen un sou més alt: 7,2 € bruts per hora, 6,2 € en cas de no arribar a la talla.

El personal de manteniment compta amb ofertes de també 12 hores de feina i un total de 188 hores en només quatre dies, amb sous d'entre 9 i 10 € bruts l'hora. Pel que fa als cambrers, l'informe mostra que se'ls demana "disposar d'un uniforme propi" i de "tolerància a l'estrès". Sou: 9,77€ l'hora/bruts.



Des de la UGT anuncien que portaran aquests casos davant d'Inspecció del Treball, ja que consideren que les ofertes "constitueixen un atemptat contra la igualtat de dones i homes" i denunciaran "els possibles abusos que puguin patir les persones treballadores", com ara incompliments dels seus convenis col·lectius, o la manca de descansos entre jornada i jornada.



Afirmen que el MWC "juga a l'opacitat" en un mercat de treball "amb molta gent disposada a treballar", augmentant d'aquesta manera "l'angoixa" dels possibles candidats, ja que no tenen clares les condicions.