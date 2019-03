Cabify tornarà a operar aquest dijous a Barcelona després d'"adequar" el seu model de negoci als límits imposats per la Generalitat, segons l'empresa, encara que només s'aplicarà la restricció de demanar un vehicle amb un mínim de 15 minuts a la que obliga el decret del Govern català en la primera reserva. Fonts pròximes a l'empresa han explicat a Efe que, un cop l'usuari accepti les noves condicions de contractació i transcorri el període estipulat per la normativa (un mínim de 15 minuts), l'usuari podrà requerir el servei cada vegada que vulgui sense necessitat de realitzar aquesta espera prèvia.



Cabify considera que els quinze minuts de precontractació s'han d'aplicar en signar les noves condicions contractuals i no cada vegada que un usuari sol·licita un servei, sortejant així la nova normativa de la Generalitat.

La companyia, igual que Uber, va deixar d'operar a Barcelona el passat dia 1 de febrer, dia en què va entrar en vigor el decret de la Generalitat que obliga a precontratar el servei d'un vehicle de lloguer amb conductor (VTC) amb una antelació mínima de 15 minuts. Un mes després, l'empresa ha explicat en un comunicat que torna a operar a Barcelona, ​​raó per la qual ha llançat una nova operativa només per a Catalunya que "manté la senzillesa d'ús de l'aplicació" i "s'ajusta" als requisits fixats pel govern català.



Cabify insisteix que s'ha adaptat la contractació del servei de mobilitat que ofereix als usuaris a través de la seva aplicació als requisits que exigeix ​​la normativa catalana, "assumint per això una sèrie de costos que no té el deure jurídic de suportar", denuncia. Així, l'usuari que hagi viatjat alguna vegada a Catalunya amb Cabify i vulgui seguir fent-ho haurà d'acceptar unes noves condicions de contractació d'acord amb la diferent naturalesa del servei que la companyia presta ara en la comunitat.

La companyia espera treballar a la ciutat amb una flota de 300 cotxes en una fase inicial, el que pot donar lloc a alguna demora en hores d'alta demanda. No obstant això, l'empresa considera que la situació que assumeix a partir de demà serà "transitòria" i que el decret llei aprovat per la Generalitat serà declarat nul pels tribunals en un futur pròxim, ja que, si no és així, tornaria a plantejar la seva situació a Catalunya.

El passat mes de febrer, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar inicialment el nou reglament de VTC, que obliga a precontratar aquest tipus de serveis amb una antelació mínima de 60 minuts i fixa multes de fins a 1.400 euros per a qui incompleixi aquest punt.