Uns 300 treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), segons la Guàrdia Urbana, i un miler, segons el sindicats, s'han manifestat dijous al centre de Barcelona per reclamar la dimissió de la presidenta de la companyia, Laia Bonet; el pagament de 25 milions d'euros als treballadors no abonats per un error comptable durant 18 anys i la jubilació als 60 anys.



Coincidint amb la vaga de sis hores, entre nou del matí i les tres de la tarda, els treballadors han iniciat la protesta davant la delegació del Govern espanyol i posteriorment s'han desplaçat fins a la Plaça Sant Jaume. La protesta compta amb el suport dels sindicats CGT, SIT, ACTUB, CCOO, UGT i ACAT. Per la seva banda, el Govern ha fixat uns serveis mínims del 33%.

Fonts de TMB han explicat a l'ACN que un 60% del servei estava operatiu aquest migdia, segons les dades provisions de què disposen, i que la protesta s'està celebrant sense incidents. D'altra banda, el seguiment entre el personal dels tallers i a les oficines, entre d'altres, és menor i el 80% dels treballadors estaven operatius.



Els conductors volen que Bonet renunciï al càrrec després de la polèmica generada a Twitter quan una dona va acusar un xòfer de la línia H16 de no deixar baixar les seves filles a la parada sol·licitada i Bonet hi donés credibilitat abans de concloure la investigació, que va concloure que l'actuació del treballador havia estat correcta. Posteriorment, la presidenta de TMB va demanar disculpes i va afirmar que el treballador havia estat "injustament acusat".



Pel que fa l'abonament dels 25 milions d'euros que es van deixar de pagar per un error que ningú va detectar, l'empresa es va comprometre a retornar l'import del darrer any però els sindicats demanen que la devolució sigui retroactiva des del principi.

Propera vaga a Madrid

A les onze del matí, els treballadors de bus de TMB estaven convocats a les portes de la delegació del Govern espanyol a Catalunya, on, entre d'altres, també s'ha exigit la jubilació del personal de conducció als 60 anys. Els conductors han entregat una carta amb aquesta demanda i, posteriorment, han començat una marxa pels carrers de Barcelona fins a la Plaça Sant Jaume, on lliuraran una carta dirigida a l'alcaldessa, Ada Colau, per exigir el cessament de la presidenta de la companyia TMB, Laia Bonet.



La convocatòria per demanar la jubilació als 60 anys s'ha estès arreu de l'Estat, amb protestes davant de les delegacions del govern a ciutats com València, Múrcia, Sevilla, Madrid o Santa Cruz de Tenerife. En aquest sentit, el representant de CGT a la secció sindical d'autobusos de Barcelona, Saturnino Mercader, ha convidat a tots els conductors a la vaga que se celebrarà el pròxim 26 de març a Madrid amb l'objectiu d'"aturar Espanya". "Les coses s'aconseguiran amb vaga general, no als despatxos", ha assegurat.