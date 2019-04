Alberto ‘Tito’ Álvarez (Barcelona, 1976) no és dels que s’arronsa fàcilment. Tot i que han passat uns quants mesos d’ençà la vaga que va paralitzar Barcelona i que aviat es va traslladar a la resta d’Espanya, l’exportaveu d’Elite Taxi torna a la càrrega. Aquest cop com a impulsor d’un nou projecte per a la defensa del sector a escala europea, Taxi Project 2.0. Encara que la presentació oficial serà dimecres a les 11:00 als cinemes Gran Vía 2 de Barcelona –l’organització ha habilitat un aparcament gratuït per a un miler de taxis–, el comunicat amb què s’han donat a conèixer afirma que una de les principals tasques d’aquesta iniciativa és oposar-se al "fals relat sobre el sector del taxi" que "poderosos inversors han estat construint", així com a la narrativa "sobre els vertaders interessos que amaguen les seves inversions".Encara que el text no les esmenta, es refereix, és clar, a les companyies que operen amb les ja famoses llicències de Vehicle de Turisme amb Conductor (VTC), com Cabify o Uber.



Taxi Project 2.0 es proposa, doncs, combatre "la manipulació dels mitjans d’informació", de la qual en són també víctimes "l’opinió pública, els usuaris del servei, les administracions i la classe política en general, així com els organismes finançats per les pròpies administracions públiques." I es proposa fer-ho mitjançant "la cohesió i consolidació de diversos professionals d’alt nivell en una estratègia conjunta i per un objectiu comú»"a escala europea, amb un equip "de persones dedicades exclusivament a la defensa del sector del taxi i a vetllar pels seus interessos" que "treballaran de manera conjunta en les àrees jurídica, de transport i mobilitat, tecnològica, econòmica, marketing, organització i difusió als mitjans de comunicació."



El comunicat adverteix que "la construcció d’aquest fals relat és el brou de cultiu previ a un nou ordre en matèria de legislació del transport", un "nou ordre", continua, que va "més enllà de la nostra geografia i que cada cop més intenta condicionar els estaments europeus."

No un lobby, sinó un anti-lobby



Públic s’ha posat en contacte amb ‘Tito’ Álvarez per conèixer més a fons aquest projecte, que arriba una mica més d’un mes abans de les eleccions al Parlament Europeu del proper 26 de maig. Una de les primeres coses que fa és rebutjar l’etiqueta de lobby que ja ha aparegut a diversos mitjans de comunicació. L’objectiu, explica, és "unificar el sector del taxi europeu i, seguidament, el transport sencer i la classe treballadora". "Res de grans empresaris, el que fem és un anti-lobby dintre del seu terreny", afegeix, "el que busquem és que deixin d’esclafar els drets de la gent."



En aquest aspecte, cal recordar que Uber es registrà com a lobby davant la Unió Europea l’any 2014 amb dos únics empleats, Laurin Sepoetro i Marius Macku, tot i que segons les dades recollides per LobbyFacts.eu, les inversions no han parat d’augmentar des d’aleshores. La companyia estatunidenca va invertir més de 800.000 euros en aquesta empresa en l’any fiscal del 2017 i s’ha reunit fins a 59 ocasions amb membres de la Comissió Europa des que es registrà com a lobby.



Als Estats Units aquest esforç ha proporcionat resultats favorables a l’empresa: un recent article de la revista Forbes ha revelat com els especialistes en els lobbies d’Uber i Lyft –una altra empresa del sector, similar a la primera– han superat als seus homòlegs de la indústria del tabac i armamentística en l’objectiu comú de modificar les lleis d’alguns estats dels EUA al seu favor. Un estudi de la Public Welfare Foundation del 2016 mostra que Uber va invertir 370 milions de dòlars en aquesta activitat, superant la cadena de supermercats Walmart (182 milions), Microsoft (157 milions), Amazon (73 milions) i Lyft (108 milions).

El 2016 Uber va haver de pagar una multa de 98.000 dòlars a Nova York per no haver proporcionat les xifres correctes de les seves activitats de lobbing, que va reduir en 6,3 milions. Taxi Project 2.0 –del que formen part 42 organitzacions del taxi i 15 sindicats de transport, precisa Álvarez– "comença a Barcelona i, depenent del suport dels taxistes, començarem a créixer amb la intenció d’estar presents a Brussel·les i Londres, que és el bressol de la mobilitat urbana mundial."



"Això no és un moviment polític, és un moviment de la gent on la punta de llança serà el taxi", insisteix. Segons Álvarez, aquest sector lidera la iniciativa "per la capacitat estratègica que té", però creu que allò que el mou no és ni molt menys exclusiu d’aquest àmbit. "Estem farts que se’ns menteixi i se’ns manipuli, i com que aprenem molt ràpid, el nostre objectiu és estar on actuen els lobbies i formar el major grup de pressió de tota la Unió Europea", assegura.



"Ells tenen el capital, però nosaltres tenim la gent i els carrers", agrega. Reconeix que "serà dur", però es mostra convençut que "aturarem tot aquest neoliberalisme salvatge, que en l’última cosa en la que pensa és en les persones." Segons un estudi de la International Road Transport Union (IRU) del 2016, a la Unió Europea hi ha més d’un milió de taxis, que són responsables d’un 5% del transport públic. De camp per recórrer, n’hi ha un munt.