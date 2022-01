Els treballs per posar en marxa el nou tren-tramvia del Camp de Tarragona començaran l'any vinent. La primera fase tindrà un cost estimat de 150 milions d'euros i unirà Cambrils i Vila-seca, i més endavant, Vila-seca connectarà amb Tarragona i Reus amb un traçat nou que s'haurà de definir en els propers mesos però que no utilitzarà la línia ferroviària actual d'Adif, fet que permetrà adoptar l'ample internacional.

El nou traçat permetrà adoptar l'ample internacional

Aquest dilluns, el secretari general del Departament, Ricard Font, s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis de Cambrils, Vila-seca, Salou, Tarragona, la Canonja i Reus, així com la presidenta de la Diputació de Tarragona, per exposar els resultats de les al·legacions que van presentar els municipis un cop finalitzat el tràmit d'informació pública.

En les properes setmanes, el Departament licitarà la redacció del projecte i està previst que els treballs s'iniciïn el 2023. El projecte comptarà amb un traçat independent de l'actual d'Adif, fet que permetrà adoptar l'ample internacional i facilitarà l'adquisició de material i la gestió del servei, segons la Conselleria.



El nou transport està previst que pugui assolir velocitats de fins a 100 Km/h als trams interurbans i que capti nous usuaris, augmentant l'ús del transport públic a la zona fins al 25%. Actualment és del 18%. Es preveu una demanda de nou milions de viatges anuals, i l'operador serà Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).



Tren-tram entre Olot i Girona passant per Banyoles

Hi ha un altre projecte de tren-tram sobre la taula, concretament el que connectaria Olot i Girona passant per Banyoles. Aquest, però, no està a la mateixa fase que el del Camp de Tarragona, ja que tot just la setmana passada la plataforma que l'impulsa el va presentar i va demanar a la Generalitat que destini una partida per iniciar la fase d'estudi prèvia.



Es tractaria d'un traçat de 56 quilòmetres que aniria d'Olot a Girona amb parades a Begudà (Sant Joan les Fonts), Castellfollit de la Roca, Besalú, Banyoles, Sarrià de Ter i Girona. En trams urbans la velocitat seria de 20 quilòmetres/hora però entre municipis es podrien assolir uns 70 quilòmetres/hora. Segons els seus impulsors, tindria un cost aproximat de 600 milions d'euros.