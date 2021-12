La plataforma Perquè no ens fotin el tren denuncia la supressió del Tren Blanc de l'R3, un servei semidirecte que unia l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà els dissabtes, diumenges i festius de la temporada de neu –amb inici al pont de la Puríssima i fins l'abril-. El tren funciona des del 2011, fa 10 anys, i circulava a primera hora del matí en sentit Puigcerdà amb parada a Barcelona, Granollers-Canovelles, Vic, Ripoll, Ribes de Freser i la Molina. A la tarda feia el trajecte de tornada amb l'objectiu de facilitar i promoure l'accés en transport públic a les estacions d'esquí. La plataforma denuncia que, "mentre es col·lapsen vies d'accés en vehicle privat com la C-16, el Govern redueixi l'oferta ferroviària per accedir al Pirineu".



Perquè no ens fotin el tren considera que el tren és "indispensable" per "minimitzar els efectes negatius sobre el territori d'un model econòmic basat en el turisme d’hivern, pel seu baix impacte ambiental tant en termes d’emissions contaminants com d’ocupació d’espai". En aquest sentit, considera que reduir l’oferta de l’R3 implicarà una major massificació de cotxes i un pitjor servei públic als habitants de la Cerdanya, el Ripollès, Osona i el Vallès, que haurem de viatjar encara "més anxovats" entre esquiadors.

La reducció de l’oferta de l’R3 per la supressió del Tren Blanc se suma als sis trens diaris suprimits des del setembre de 2020 entre l’Hospitalet i Granollers-Canovelles, i als sis serveis de tren entre les Franqueses del Vallès i la Garriga substituïts per autobús des del darrer setembre, a causa de les obres del desdoblament.