La mobilització ciutadana atura el desnonament d'una família amb tres fills menors a l'Hospitalet

Prop de 50 persones mobilitzades pel Sindicat de Llogaters han aturat aquest dijous el desnonament d'una família amb tres fills menors a l'Hospitalet de Llobregat. La propietària del pis va avisar els inquilins que volia vendre'l i va iniciar el procés judicial per fer-los fora. La família va entregar 30.000 euros per quedar-se l'immoble, però el procés als jutjats va seguir el seu curs. Mentrestant, la propietària va fugir amb els diners i va revendre el pis a un gran tenidor. Tot un periple que ha deixat els inquilins en situació vulnerable, com recull un informe dels Serveis Socials emès les últimes hores a instàncies del Sindicat de Llogaters. L'entitat recorda que l'actual estat d'alarma impedeix l'execució de desnonaments.



"És vergonyós que la nova llei sigui insuficient per aturar els desnonaments, quan se suposa que hauria de servir per frenar-ho tot", ha declarat a l'ACN Marlene Meneses, del Sindicat de Llogaters, que lamenta que hagi de ser l'acció dels moviments socials la que freni casos com el d'aquest dijous a l'Hospitalet. Meneses considera que el veto als desnonaments durant l'estat d'alarma és una "disfressa" anunciada pel Govern espanyol, "mentre enganyen els contribuents i engreixen les butxaques dels fons voltors i els grans tenidors".

L'entitat subratlla que el cas aturat al barri de la Torrassa de l'Hospitalet és especialment inusual. L'entitat relata que la Hind, en Salehdine i els seus tres fills viuen en aquest pis del carrer Alegria des del 2011, però el maig del 2019 la propietària els va negar la renovació del lloguer perquè tenia intenció de vendre l'habitatge. Enmig de les negociacions per poder seguir vivint al pis, la propietària va iniciar el procés judicial per desnonar-los.

Estafats per l'antiga propietària

El Sindicat de Llogaters apunta, però, que els inquilins van vendre unes propietats del seu país d'origen i van aconseguir 30.000 euros que van dipositar com a arres per poder comprar l'immoble. Amb aquests diners entregats, la propietària els va garantir que aturava el procés judicial anterior i donava per cobert el lloguer fins que s'acabés de materialitzar la compra-venda.



Malgrat l'acord, al juliol passat la dona va fugir amb els diners, i la Hind i en Salehdine van saber que el pis havia estat venut a Josblama SL, un gran tenidor amb immobles a diferents municipis de l'Estat espanyol. "Tenien un compromís per poder seguir vivint aquí, però ara es troben que el procés judicial per desnonar-los continua endavant amb el nou propietari, i ells s'han quedat sense diners", lamenten des del Sindicat de Llogaters.



Una situació que l'entitat ha traslladat insistentment als Serveis Socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que aquest dimecres al vespre van emetre un informe que reflecteix la vulnerabilitat d'aquesta família, amb un nadó de menys de tres mesos, i dos fills més, de sis i vuit anys. El Sindicat de Llogaters assegura que aquest informe i la mobilització d'aquest dijous a la porta de l'habitatge han estat la clau per aturar el desnonament.



Fins l'immoble s'han acostat la procuradora i un representant de la propietat, que han contactat amb la comitiva judicial i han acordat posposar el desnonament per segona vegada –el primer avís va ser a mitjans de desembre-. Segons han detallat membres de l'entitat, l'ordre per fer fora els inquilins ha quedat ajornada fins l'abril, però el col·lectiu confia que el jutge reconsideri el cas.