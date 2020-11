Mobilització feminista a una vintena de municipis contra la violència masclista

Centenars de dones, unes 3.000 segons els organitzadors, han reclamat justícia feminista davant les violències masclistes amb una cadena que s'ha fet en sis trams de la Gran Via i l'Avinguda Meridiana aquest diumenge al migdia. L'acció, impulsada per Novembre Feminista, sota el lema "ens volem vives i rebels" s'ha fet davant la proximitat del 25 de novembre, que és el Dia Internacional per a l'eliminació de les violències de gènere. A més de Barcelona, la mobilització també s'ha fet a una vintena de municipis, entre els quals Calella, Castelldefels, El Masnou, Piera o Mataró. Les concentrades han denunciat que durant la pandèmia la situació s'ha agreujat perquè moltes dones han estat confinades juntament amb els seus agressors.

A Barcelona la cadena feminista s'ha fet simultàniament a sis trams repartits entre Fabra i Puig i plaça Espanya. D'aquesta manera s'ha volgut complir amb les mesures de seguretat contra la Covid, ja que aquest format ha permès mantenir la distància de seguretat i evitar les aglomeracions. "Era la manera més participativa i més fàcil de poder assegurar les mesures anticovid", ha afirmat Dolo Pulido, portaveu de Novembre Feminista, en declaracions als mitjans.



Tot i que aquesta concentració normalment es feia de manera centralitzada a Barcelona, aquest any, a causa del confinament perimetral de cap de setmana, s'ha hagut de descentralitzar i s'han fet accions similars a una vintena de municipis catalans.

Patsili Toledo, jurista de Novembre Feminista, ha considerat que "la cadena ha estat tot un èxit, sobretot si es té en compte que hi havia més de 3.000 dones inscrites als diferents trams". Toledo ha destacat la necessitat d'aquesta acció "en un any en què el focus mediàtic ha estat en la pandèmia i ha quedat en segon pla una pandèmia tan greu com les violències masclistes". "No s'han aturat i en molts casos fins i tot s'han agreujat, ja que moltes dones s'han hagut de quedar a casa confinades amb els seus agressors", ha denunciat. A parer seu, les dones són el col·lectiu més perjudicat per la crisi econòmica provocada per la pandèmia, ja que majoritàriament tenen llocs de feia als sectors més castigats com el de l'hostaleria.



L'organització ha denunciat a través d'un comunicat que la pandèmia ha posat en evidència que les violències masclistes persisteixen i que no hi ha prou recursos públics per aturar-ho. Davant d'això, reclamen un sistema judicial que incorpori els estàndards internacionals i canvis estructurals claus per a la prevenció, l'atenció i la protecció davant de les violències masclistes.

Entre les manifestants hi havia l'Assumpta que ha detallat que s'ha sumat a aquesta acció perquè "les violències masclistes, per desgràcia, cada vegada són més". "La situació econòmica i la pandèmia les invisibilitza, però ara moltes dones es troben obligades a viure amb el seu maltractador dia a dia", ha lamentat tot afegint que "cal denunciar-ho". També ho veu així la Maria Villarejo, que ha vingut amb un grup feminista per donar suport a l'acció i celebrar el 25-N. "Estem aquí per reivindicar-nos i per cridar ben fort en contra de les violències que patim les dones pel fet de ser dones", ha explicat tot afegint que "ja n'hi ha prou". Per la seva banda, l'Encarna López, ha explicat que amb aquesta acció les dones volen dir "no a la violència masclista i a tot el sistema patriarcal que està estès per tot el món".