L'Assemblea Nacional Catalana prepara una mobilització doble per la Diada i l'1 d'octubre sota els conceptes de "lluita i independència" per "empoderar el poble" i transmetre que "la independència és possible i més necessària que mai". En una roda de premsa a l'IES Pau Claris de Barcelona, un dels punts que més violència policial va patir durant l'1-O, l'entitat ha anunciat que recupera la voluntat de fer una mobilització massiva per la Diada, després del parèntesi de l'any passat, forçat per la pandèmia. En aquesta ocasió, la manifestació començarà a la plaça Urquinaona i acabarà al Parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament de Catalunya.



L'elecció dels dos punts no és casual, sinó que pretén unir un espai que simbolitza la lluita al carrer -epicentre de les protestes contra la sentència del judici al Procés-, amb l'institucional, en aquest cas representada pel poder legislatiu. L'ANC pretén recalcar la necessitat que els dos fronts, juntament amb l'internacional, treballin conjuntament per fer efectiva l'autodeterminació.



Tres setmanes després, l'Assemblea commemorarà el quart aniversari de l'1-O amb una marxa que ha de servir per reivindicar el "mandat" d'aquella jornada i, alhora, mobilitzar el carrer per pressionar el Govern. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha afirmat que la voluntat de les dues convocatòries és "empoderar la ciutadania" perquè torni a empènyer les institucions en la lluita per la independència. Els actes per commemorar els quatre anys de l'1-O es presentaran a finals de juliol, si bé ja se sap que s'allargaran durant tres dies -fins el 3-O- i es faran arreu dels Països Catalans, amb un paper important per a la Catalunya Nord.