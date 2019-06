La mobilització de l'11 de setembre d'enguany serà una concentració a sis carrers de Barcelona que confluirà a la plaça Espanya, amb la voluntat de simbolitzar la "unitat estratègica" de l'independentisme. Així ho ha anunciat aquest dimecres l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). En concret s'ocuparan els carrers Creu Coberta, Tarragona, Avinguda del Paral·lel, Gran Via de les Corts Catalanes i Avinguda Maria Cristina, als peus de Montjuïc. La mobilització, que té el suport d'Òmnium Cultural i l'Assemblea de Municipis per la Independència (AMI) generarà una imatge aèria d'estel, simbologia que també s'ha utilitzat per a la samarreta, de color blau turquesa.



"Objectiu independència" serà el lema d'aquest 2019, amb l'objectiu d'impulsar "la unitat estratègica" després d'un curs polític marcat per les desavinences entre els diferents actors independentistes. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana la Mesa del Parlament va ser l'escenari de les diferències entre ERC i JxCat, després que votessin en sentit contrari durant la tramitació d'una ILP sobre la independència, que finalment va ser rebutjada. "El que va passar ahir al Parlament no ens agrada. Tampoc ens agraden els pactes a determinats ajuntaments amb el bloc del 155. Ho interpretem com un símptoma que no estem treballant amb unitat estratègica", ha explicat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. "La gent està desorientada", afegia.



L'altre element tradicionalment protagonista durant l'11-S, la samarreta, la protagonitzarà un Estel que "simbolitza l'Estat, la independència, el punt d'unió que ens ha d'encabir a tothom". Al voltant, diverses aglomeracions de gent situades als costats de la figura, "gent amb objectius ideològics molt diferents" però "units" per l'objectiu de la "independència". Al revers de la samarreta hi apareix, de nou, el símbol de la brúixola, simbolitzant que hi ha un "camí clar" i que "sabem quin és el rumb", en paraules de la portaveu de l'ANC.



Campanya d'estiu per a la "unitat estratègica"

A banda, l'ANC ha presentat la campanya de l'11 de setembre, que tindrà el seu recorregut durant l'estiu. Amb l'objectiu d'impulsar la "unitat estratègica", l'entitat assegura haver "analitzat els punts febles" de l'1 d'octubre i estar treballant per arranjar-los amb campanyes per enfortir els sindicats, amb la victòria electoral a la Cambra de Comerç o amb la campanya de "consum estratègic", entre d'altres, a més de la denúncia internacional: "Hem d'aprofitar la repressió per legitimar el nostre procés d'independència a l'exterior", explicava Paluzie.



L'ANC afirma voler impulsar la mobilització ciutadana a partir de la "lluita activa no violenta". Per tal de socialitzar aquest mètode de protesta civil, l'entitat ha preparat un documental "de producció pròpia" per explicar a la gent "com lluitar d'aquesta manera".