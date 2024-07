La mobilització popular força la suspensió del desnonament d'una veïna de 84 anys del barri de Pedret de Girona

El desnonament de la veïna de 84 anys del barri de Pedret de Girona previst per a aquest dimecres al matí s'ha suspès. Des de les nou del matí, un centenar de persones s'han concentrat davant l'edifici per evitar que la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra poguessin executar el llançament. Després de les deu del matí, han confirmat que el desnonament s'ha anul·lat. Al domicili també hi han anat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i regidors del govern. Això, però, no ha agradat al grup de suport que retreu a l'Ajuntament que no ha fet tot el que podia per ajudar la veïna. El Govern municipal remarca que estan al costat de la Teresa, fent mediació i comptant amb una alternativa habitacional per si l'acaben fent marxar de casa.

A les nou del matí, un centenar de persones s'han concentrat davant l'edifici on viu la Teresa, de 84 anys, i han penjat una pancarta a la porta d'entrada on s'hi podia llegir 'Contra els atacs a la classe treballadors. Prou desnonaments!'. L'objectiu del grup de suport era evitar que s'executés el desnonament de la veïna, previst al voltant de les deu del matí.



Segons ha explicat una de les membres del grup de suport, la Fàtima, el jutjat que ha ordenat el llançament havia demanat presència dels Mossos d'Esquadra per garantir que es dugés a terme perquè aquest era el tercer intent de desnonament. "Això vol dir que podrien venir els antiavalots", ha exposat Fàtima.

El grup de suport exposa que el cas de la Teresa és especialment "dramàtic" perquè té 84 anys i tenia un contracte vitalici amb la propietat per pagar una renda mensual assequible. Els problemes van venir més tard, quan el "fons voltor" Divarian va comprar el pis i va iniciar els tràmits per fer fora la veïna. El grup de suport exposa que el desnonament l'ha ordenat el jutjat de primera instància 5 de Girona i que la veïna no té possibilitats per trobar un altre lloc on viure.

L'alcalde de Girona i regidors del Govern municipal parlant amb el grup de suport per evitar el desnonament de la veïna de 84 anys. — Marina López / ACN

Després de més d'una hora cridant consignes contra els desnonaments i de suport a la veïna, han pogut confirmar que el desnonament previst per a aquest dimecres al matí s'ha suspès. A la concentració també hi han anat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i regidors del Govern municipal, com la de Justícia Social, Amy Sabaly.



La seva presència, però, ha incomodat a part del grup de suport que han convocat la concentració, que els han acusat de no "fer res" per la veïna i d'anar fins a la convocatòria "a fer-se la foto". L'equip de Govern defensa que porta mesos treballant en el cas de la Teresa, fent mediació i buscant solucions a la seva situació. De fet, dimarts Sabaly explicava que ja tenen una alternativa habitacional per a ella, en cas que no es pugui acabar aturant el desnonament.

Al final de la concentració, la Teresa ha baixat de casa seva i, visiblement emocionada, ha agraït el suport rebut: "Moltes gràcies a tots. No us ho podré pagar ni amb tot l'or del món". El grup de suport ha afirmat que han assolit l'objectiu d'avui, que era que la Teresa pogués "dormir aquesta nit a casa". Avisen, però, que això no acaba aquí i que estaran atents als moviments del jutjat per mobilitzar-se si s'assenyala una altra data per al desnonament.