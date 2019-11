El Tsunami Democràtic ha donat per acabada la mobilització que va arrencar dilluns a les 9h del matí amb el tall de l'AP-7 a la frontera administrativa entre els estats espanyol i francès, entre els municipis de la Jonquera i el Pertús. El moviment qualifica "d'èxit absolut" una acció, que durant el dimarts va tenir continuïtat amb un tall a l'AP-7, a prop de Girona -que s'ha mantingut fins que al voltant de les 10h l'ha desallotjat la policia-, al que també s'hi van unir els CDR amb talls a Barcelona i a d'altres punts de Catalunya durant el vespre.



En un comunicat emès aquest dimecres a primera hora, el Tsunami destaca que la mobilització“ha aconseguir aïllar l’Estat espanyol en la seva frontera nord”, ja que s'ha mantingut durant desenes d'hores els talls a l'AP-7 i la N-II i, a més a més, va fer-se una marxa lenta al País Basc "que ha saturat durant sis hores" el principal pas fronterer en aquella zona. Tot plegat, ha servit per "fer evident que la demanda democràtica de la ciutadania de Catalunya no és un problema intern espanyol, sinó que afecta a l’espai europeu". Així mateix, destaca que "per primer cop ha intervingut la policia francesa" i que l'acció ha tingut una repercusió mediàtica "global".



Ho expliquem amb més detall al comunicat de final de l'acció 👇 pic.twitter.com/cojRNSvNi3 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 13, 2019

El text també destaca que "s’ha mantingut rigorosament la disciplina noviolenta de l’acció, malgrat la repressió policial" i que la mobilització d'aquests dies ha servit per comprovar el bon funcionament de l'aplicació mòbil. El moviment també ha estrenat una web per recollir donatius econòmics, que "serviran per ajudar les persones víctimes de la repressió per haver exercit els seus drets". El Tsunami, que anuncia la preparació de "noves accions" de la seva xarxa internacional, conclou subratllant que "l’Estat espanyol no podrà tenir estabilitat fins que no estigui disposat a fer el que és exigible a un govern democràtic. Cal que escolti la demanda de la ciutadania i que, en lloc de reprimir-la, dialogui amb els representants polítics democràtics”. Per tot plegat, el moviment es "referma" en la demanda de "diàleg i negociació" a l'Estat.



D'altra banda, també aquest dimecres ha emès un comunicat el CDR, en què subratlla que ha arrencat un "nou cicle d'accions de la Revolta Popular" iniciada fa un mes, quan es va conèixer la sentència del judici al Procés. El moviment destaca que "s'ha trencat la normalitat": "hem col·lapsat les grans vies de comunicació, les grans ciutats, bloquejat l'accés de mercaderies provinents d'Europa i hem generat grans pèrdues econòmiques en només dos dies".



El CDR avisa als governs espanyol i català, a la UE i als "partits independentistes" que aquesta serà la situació fins que no es compleixin cinc exigències: "l'amnistia i la immediata posada en llibertat de les més de 40 preses polítiques", la "retirada dels efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplaçats" i que s'acabi la "paramilitarització encoberta de Catalunya", la derogació de la Llei Mordassa, el cessament de Miquel Buch com a conseller d'Interior i la dissolució de les unitats antiavalots dels Mossos, la Brigada Mòbil (Brimo) i les Arro, i, finalment, "el compliment del mandat de l'1 d'octubre i fer efectiva la declaració d'independència". "Mentre hi hagi ostatges, no hi hagi llibertat de reunió i expressió i no puguem exercir el dret d'autodeterminació, hi haurà caos", conclou el text.