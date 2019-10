El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, han protagonitzat el cara a cara més interessant del debat de la moció de censura a Quim Torra presentada pel partit de dretes. Bàsicament, perquè els dos partits comparteixen part de l’electorat i Roldán ha reclamat una vegada rere l’altra al PSC que hi votés a favor, sabent que no se’n sortiria, en una estratègia que busca aturar la fuita de votants que pateix la formació de Rivera. Molt més bregat en la batalla parlamentària, Iceta no ha tingut massa problemes per superar els repetitius arguments de Lorena Roldán.



“En alguns moments m’ha semblat que la moció era contra mi, més que contra Torra”, ha deixat anar d’entrada Iceta, que ha criticat la presentació de la iniciativa “perquè els números no surten” i l’ha qualificat com “la moció de la fracassada Lorena Roldán”. “Vostès han tingut molts minuts de pantalla, però Torra obtindrà una victòria parlamentària”, ha assegurat Iceta, que ha anunciat l’abstenció del seu partit i ha criticat la voluntat "propagandística" de la iniciativa. “No hi ha votem en contra, perquè hi ha motius per censurar el president Torra; la seva continuïtat al capdavant del govern és un problema greu, però no se’l pot substituir a través d’una moció de censura en què els números no donen i vostès no són alternativa”., ha comentat.



El líder del PSC ha apostat per la convocatòria d’unes noves eleccions catalanes per “girar full” a l’actual govern català i no ha descartat una futura aplicació de l’article 155, tot i matisar que la seva aplicació permanent, com reclama Cs, “és inconstitucional, està pensat per una situació excepcional”.



En la seva rèplica, Roldán ha seguit amb el seu discurs inicial de criminalització de l’independentisme per comentar que “hem vist que es parla d’explosius a Catalunya, hem vist que es tornaven a votar resolucions il·legals en aquest Parlament”. També ha afegit que “els ciutadans de Catalunya tenen por. I més perquè veuen com el partit socialista no només mira cap a un altre costat, sinó que es nega a seure a parlar amb Cs”. Autoerigida en representant, gairebé única, del “constitucionalisme”, ha afegit que el PSC li “dona l’esquena”, per insistir-li a Iceta que “no li demano que torni al constitucionalisme, sinó que torni al sentit comú”. Finalment, ha reclamat al PSC que trenqui l’acord amb JxCat a la Diputació de Barcelona, perquè "quan tenen l'oportunitat sempre escullen els independentistes, no els constitucionalistes".

Albiach: “L’únic projecte de Cs és la crispació”



La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, s’ha mostrat molt crítica amb la moció de censura de Cs, i en la línia de la resta de grups l’ha considerat un acte de clara precampanya electoral. Tot i mostrar-se molt allunyada del govern encapçalat per Quim Torra, que considera que es “mereix una moció de censura i una oposició ferma”, Albiach ha estat especialment dura amb Cs, un partit que considera un “perill públic” quan governa, com ha demostrat el “trifachito” andalús amb PP i Vox, del que ha citat diverses mesures.



La líder dels comuns ha afegit que Cs “banalitza el terrorisme d’ETA” i que en comptes de polítics, “semblen jutges o fiscals”, perquè “condemnen sense judici” els detinguts dels CDR. “L’únic projecte polític de Cs és la crispació”, ha assegurat, per deixat clar que “mai estarem al costat” del partit de dretes. Roldán, al seu torn, li ha replicat qualificant els comuns de “comparses” de l’independentisme.



La CUP, per la seva banda, ha anunciat el no a la moció, però ha volgut ressaltar que això no significa que estigui “d’acord” amb l’actuació del Govern, perquè les “institucions catalanes no són un mur entre la repressió i la ciutadania”. El diputat Vidal Aragonès ha considerat que la moció és “una farsa” i ha afegit que Cs pretén “criminalitzar” el poble de Catalunya amb la difusió del “relat” sobre l’independentisme de “l’aparell de l’Estat”.



La rèplica de Roldán ha estat dir que la CUP “està al costat del mal”, perquè dona suport a les accions d’Arran, com ara a seus de Cs o al domicili del jutge Pablo Llarena: “Seria estrany que vostès estiguessin a favor de la democràcia, la convivència i la llibertat. Per on hi ha la CUP se sap on hi ha el dolent per Espanya i per la igualtat”.