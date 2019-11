El Parlament ha debatut i aprovat la moció presentada per la CUP sobre el dret d'autodeterminació, després que el president de la cambra, Roger Torrent, avancés el ple al matí. Precisament, ho ha fet per evitar la suspensió del Tribunal Constitucional de la moció, que ha arribat just en el moment que Torrent iniciava la votació, tal com ha advertit Ciutadans. El president, però, no ha aturat la sessió, ja que ha afirmat que no li havia arribat cap notificació. Per tant, la moció s'ha aprovat i suspès alhora.



La mesa del Parlament va tramitar aquesta moció el passat 29 d'octubre, text que demanava a la cambra que manifestés "la voluntat d'exercir el dret a l'autodeterminació i respectar la voluntat del poble català". Dies més tard, el 5 de novembre, els partits constitucionalistes van demanar a la mesa que reconsiderés l'entrada de la moció, en afirmar que contradeia la doctrina del Constitucional, que ja s'havia posicionat en contra de debatre sobre l'autodeterminació a la cambra catalana. La mesa va fer cas omís a aquesta petició i, posteriorment, el Govern espanyol va decidir portar la moció al Tribunal Constitucional.



Torrent, que inicialment havia convocat el ple a les 15.00 h de la tarda d'aquest dimarts, l'ha avançat a les 9.00 del matí, coincidint amb la reunió de l'alt tribunal per prendre una decisió sobre la moció proposada per la CUP. A les 10.00 h s'ha aprovat la resolució en defensa del dret a l'autodeterminació amb 61 vots a favor -ERC, JxCat i CUP-, cap en contra, 8 abstencions dels comuns i 21 diputats que no han votat. A la cambra, però, només hi havia 90 diputats presents, després que Ciutadans en bloc abandonés el ple.



De fet, el portaveu del grup parlamentari, Carlos Carrizosa, ha demanat la paraula just abans de la votació, per comunicar a la cambra el que ja havia transcendit als mitjans: el Tribunal Constitucional prenia la decisió de suspendre la moció de la CUP instants abans que es votés. Torrent, però, ha al·legat no haver rebut cap notificació per part del tribunal, i ha continuat amb la sessió.



Aquesta no ha estat l'única polèmica de la jornada parlamentària. Durant la primera hora del ple, els partits independentistes han demanat l'avançament de la discussió i votació de la moció, que era el sisè punt previst per aquesta tarda. Això ha generat un debat previ en què Ciutadans, el PSC i el PP han demanat que es reunís la junta de portaveus abans de modificar l'ordre del dia, però Torrent ha decidit tirar endavant igualment. El canvi d'ordre s'ha aprovat amb 70 vots a favor i 54 en contra, fent que el ple comencés amb el debat de la moció sobre l'autodeterminació.



Tot i que el canvi d'hora del ple ha permès aprovar la proposta de la CUP, que ha quedat automàticament suspesa després de conèixer la decisió de l'alt tribunal, el Govern de la Generalitat s'ha queixat per carta a Torrent, dient-li que l'avançament de l'hora del ple feia coincidir la sessió amb el consell executiu i impedia els membres del govern assistir-hi.



Torrent ja havia declarat que tiraria endavant amb el debat sobre l'autodeterminació tot i el recurs del Govern espanyol al Constitucional: "Si no féssim això, estaríem obrint les portes a la censura". "No permetré que es limiti la llibertat d'expressió". "En aquest Parlament es pot parlar de tot. "Defensar la llibertat val la pena, més enllà de les conseqüències", va afirmar.