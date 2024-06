La Model serà l'escenari d'una obra de teatre sobre Salvador Puig Antich

L'antiga presó Model de Barcelona serà l'escenari, el novembre vinent, del muntatge teatral Puig Antich, cas obert, adaptació del llibre Salvador Puig Antich, cas obert. La revisió definitiva del procés escrit per Jordi Panyella. La dramatúrgia de l'espectacle corre a càrrec de Mercè Sarrias, la direcció és de Jordi Pérez Solé i la interpretació de Marc Pujol, Carme Sansa i Bàrbara Roig.

Els responsables de l'esdeveniment subratllen que dins l'any de la commemoració oficial de Salvador Puig Antich, durant una setmana "aquest espai de repressió es convertirà en un espai de memòria i reparació a través del teatre" per "reparar una injustícia que la democràcia no ha sabut restituir". Puig Antich va ser executat a la Model fa cinquanta anys.

La dramatúrgia es desenvolupa a l'entorn de tres eixos, reobrir des del teatre el cas de l'activista català executat a les darreries del franquisme, recuperar la memòria d'aquell moment històric i reviure les últimes setmanes de Puig Antich, des de la captura a l'execució passant pel judici i la condemna.

De la mateixa manera, els responsables de la iniciativa afirmen que la motivació per reobrir el cas des del teatre és "triple", la reivindicació d'una veritat "manipulada pel règim franquista", la restitució d'una "injustícia preescrita que malgrat els diferents intents ha estat impossible revisar" i la "reparació moral" de Puig Antich, de les seves germanes i també de tota una generació "que encara plora aquella execució atroç com a pròpia".

Una campanya de micromecentatge

L'obra formarà part dels actes centrals commemoratius del Memorial Democràtic i es representarà del 4 al 9 de novembre. No hi haurà entrades a la venda i l'accés de públic es restringirà exclusivament a les persones amb invitació. Per poder obtenir una invitació, l'equip creatiu de l'espectacle inicia una campanya de micromecentatge a partir del dia 5 de juny a través de la plataforma Goteo.

Entre les recompenses per col·laborar amb el projecte hi ha invitacions, el cartell numerat i signat per l'equip, assistència a un assaig, al col·loqui i al sopar de cloenda, així com el llibre dedicat per l'autor, la possibilitat de ser entitat col·laboradora o patrocinador oficial de l'espectacle, entre d'altres. Cada aportació té una desgravació fiscal d'entre el 35 i el 80%.