Molts jutjats catalans no garanteixen l'aïllament de les víctimes de violència masclista dels seus agressors

Un informe del Consell de Col·legis de l'Advocacia de Catalunya (CICAC) denuncia que bona part dels edificis judicials del país no garanteixen una bona atenció a les víctimes de violència masclista. Així, dels 49 partits judicials, hi ha almenys 13 seus judicials sense espais específics habilitats, i set més amb espais poc adequats. La resta, 29, amb més o menys condicions, tenen espais raonablement satisfactoris per a les víctimes. També hi ha diferències, dins del mateix partit judicial, segons si és un jutjat especialitzat, un jutjat ordinari o el jutjat de guàrdia. L'informe, al qual ha tingut accés l'ACN, s'ha traslladat al Departament de Justícia i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En alguns llocs on sí que hi ha espais específics per a les víctimes hi ha el problema que només és apte per a una víctima, i la intimitat es dificulta si hi ha més d'una denunciant simultàniament.



Sovint la manca d'espai fa que víctima i agressor, o els seus acompanyants, es puguin trobar als passadissos, sales d'espera, replans o recepció. Quan es vol preservar una mica la intimitat de la víctima se la sol tancar en una habitació petita, un arxiu o un cubicle, cosa que encara la revictimitza més, perquè no té llibertat de moviments. Molt sovint són els funcionaris qui intenten evitar el contacte visual entre denunciant i denunciat. En canvi, l'agressor, si no està arrestat, es pot moure lliurement per bona part del jutjat.

Jutjats afectats

L'informe, d'onze pàgines, analitza els espais per a les víctimes de violència de gènere dels partits judicials, i afirma que no tenen dependències específiques habilitades com a sales d'espera per a les víctimes denunciants els següents jutjats: Blanes, Cervera, Esplugues de Llobregat, Falset, Martorell, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Farners, Solsona, Tarragona, Tremp, Valls i Vielha.



Els jutjats de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Figueres, Lleida, Mollet del Vallès, Reus i Sabadell tenen els espais però no reuneixen les condicions necessàries per protegir adequadament la intimitat i dignitat de les víctimes.

A la Ciutat de la Justícia de Barcelona hi ha una sala tancada, només amb cadires, però totes les denunciants estan allà dins i no hi ha prou intimitat. Al mateix complex judicial però a l'Hospitalet de Llobregat, es dona una situació similar, però la sala no està ni tancada.

"Una vergonya"

En declaracions a l'ACN, el degà del Col·legi de Figueres i president del CICAC, Joan Ramon Puig, explica que en l'àmbit penal sempre s'ha posat interès en preservar els drets dels investigats i s'han oblidat sovint els drets de les víctimes, que es poden haver sentit "desvalgudes". L'Estatut de la víctima del 2015 pretenia arreglar això, però ell calcula que se n'aplica una cinquena part. "Ens hauria de caure la cara de vergonya", ha etzibat. Admet que això passa amb totes les víctimes de tot tipus de delictes, però demana ser especialment curós en el cas de les més vulnerables, com les de violència de gènere o els menors d'edat.

Puig explica que en alguns edificis relativament nous no es va plantificar bé la zona d'estada de les víctimes ni els circuits separats amb els agressors. Als edificis més antics la situació és encara més complicada. Per això, proposa que els futurs nous edificis ja es planifiquin tenint en compte aquestes necessitats i que els actuals s'adeqüin provisionalment. En alguns s'haurien de canviar els usos d'espais actuals, fer petites obres o intentar canviar rutines, horaris i personal per fer circuits separats i deixar espais adequats a les víctimes.



De fet, Puig ha lamentat que els jutjats de guàrdia són els més afectats per aquestes mancances, quan en alguns municipis atenen les víctimes durant la meitat dels dies de la setmana.

El TSJC veu "deficitari l'estat de moltes dependències"

L'informe va ser traslladat a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Departament de Justícia. En un acord al qual ha tingut accés l'ACN, el TSJC constata "l’estat deficitari de moltes d'aquestes dependències, allà on n’hi ha, ja que no són pocs els partits judicials que no s'han arribat a dotar de les instal·lacions específiques on les víctimes puguin esperar que es realitzin les diligències judicials amb la tranquil·litat i l'assossec que requereix una situació tan angoixant".

L'estatut de la víctima, del 2015, reconeix el dret de les víctimes a la protecció i a rebre un tracte respectuós, professional, individualitzat i no discriminatori. En desplegar el dret a la protecció imposa a les autoritats i als funcionaris encarregats de la investigació, persecució i enjudiciament dels delictes, l'adopció de les mesures necessàries per, a més de garantir la integritat de la víctima i dels seus familiars, protegir adequadament la seva intimitat i la seva dignitat, particularment quan se'ls prengui declaració o hagin de testificar en el judici, amb una intensitat singular quan es tracti de menors d'edat.

Així mateix, la llei preveu que les dependències on es desenvolupin els actes del procediment penal, inclosa la fase d'investigació, estiguin disposades de manera que s'eviti el contacte directe entre les víctimes i els seus familiars, d'una banda, i el sospitós de la infracció o acusat, de l’altra. I també preveu que se'ls pugui prendre declaració en dependències especialment concebudes o adaptades a aquesta finalitat.



Per tot això, la sala de govern del TSJC ha acordat per unanimitat traslladar l'informe al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per tal d'instar el Departament de Justícia a construir i millorar dependències que respectin els drets de les víctimes.