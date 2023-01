Moments de tensió i cops de porra durant la marxa convocada pels CDR al centre de Barcelona

Amb la cimera hispano-francesa ja en marxa, un grup dels manifestants concentrats a Montjuïc aquest matí, unes 2.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat fins al consolat francès de Barcelona, a la ronda Universitat, per continuar la protesta. Un cop davant l'edifici, han fet una xiulada i han cridat lemes com "Ni Espanya ni França, Països Catalans" o "Ni Sánchez, ni Macron: Puigdemont". La manifestació, convocada pels CDR, ha omplert tota la ronda des de la plaça Catalunya fins a la plaça Universitat.

Després, els manifestants han avançat en direcció a la plaça Sant Jaume, on davant de la Generalitat han cridat "Govern dimissió" o "Aquest Govern no ens el mereixem". Abans, però, han volgut enfilar Ronda Sant Pere cap a la plaça Urquinaona, però un dispositiu dels Mossos els ho ha impedit i s'ha produït algun moment de tensió, amb cops de porra i alguna empenta per evitar el pas dels concentrats.

L'activista i vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Pesarrodona ha rebut un cop de porra i ha caigut a terra. Ha estat una estona tumbat al terra. Els assistents han escridassat els agents.

Així mateix, l'excvicepresident del Parlament Josep Costa ha denunciat formalment a un agent dels Mossos per una "agressió gratuïta" que li hauria provocat "lesions" a les dues mans. "El CAP ja ha notificat els fets al jutjat i ara hi vaig per posar una denúncia", ha dit en un tuit on també ha mencionat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.



Davant del consolat s'hi ha pogut veure diversos representants de la CUP, com la presidenta del grup parlamentari, Dolors Sabater, o els diputats Dani Cornellà i Montserrat Vinyets.

La manifestació contra la cimera, a la qual han assistit 30.000 persones segons l'organització i 6.500 segons la Guàrdia Urbana, ha estat pacífica i ha transcorregut sense incidents. Només s'ha produït alguna xiulada contra els presidents espanyol i francès i l'escridassada al president d'ERC Oriol Junqueras, que finalment ha abandonat la protesta per "temes d'agenda".