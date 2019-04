El 10 de juny, si el Suprem no ho impedeix, seran exhumats les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Així ho va aprovar el Consell de Ministres de Pedro Sánchez el passat 15 de març en un anunci que va suposar la culminació d'una de les grans promeses del Govern central des del primer moment que va arribar a l'executiu: acabar amb l'exaltació al dictador que suposa que les seves restes romanguin enterrats en l'altar de la Basílica del Valle de los Caídos.



La decisió d'exhumar a Franco, no obstant això, va generar una infinitat de polèmica. Pablo Casado, líder del Partit Popular, va donar a entendre que no compliria amb el mandat del Govern: "El que faria seria enterrar el debat". Per part seva, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va passar de donar suport a l'exhumació del dictador en un inici a criticar aquesta mateixa decisió i a abstenir-se en la votació final en el Congrés.

La data triada pel Govern de Pedro Sánchez per a l'exhumació del dictador no és fútil. El calendari indica que l'exhumació del dictador (o la seva paralització) pot ser una de les primeres accions de l'Executiu que sorgeixi de les urnes el pròxim 28 d'abril. No obstant això, i malgrat la proximitat de la data, el tema de l'exhumació del dictador ha desaparegut dels dos debats electorals i, pràcticament, també de la campanya electoral.



Ni les esquerres ni les dretes van optar per treure a relluir aquest tema en els debats electorals. Per a les esquerres hi havia dues opcions. Una, presumir d'haver aprovat una petició històrica de les víctimes del franquisme i de les organitzacions internacionals de defensa dels drets humans. L'altra, forçar a les dretes al fet que fixessin la seva posició respecte al que passarà amb Franco si aconsegueixen formar Govern: paralitzaran la decisió exhumar el dictador els primers dies a La Moncloa?



Les dretes, d'igual manera, també van rebutjar utilitzar l'exhumació de Franco com a argument en contra del Govern del PSOE. Ni Ciutadans ni Partit Popular van carregar contra l'Executiu per aquesta decisió ni van repetir els arguments que han sostingut durant el mandat de Sánchez. Res. El que ha estat un dels debats més polèmics en l'etapa de Sánchez a La Moncloa passa a un tercer pla durant la campanya electoral.



Així les coses, tot roman tal com ho va deixar el Govern de Sánchez abans d'entrar en campanya electoral. L'exhumació del dictador Francisco Franco es produirà el pròxim 10 de juny i només hi ha dos escenaris que poden evitar-ho: que el Govern que sorgeixi de les eleccions del 28 d'abril tombi aquesta iniciativa en una de les seves primeres decisions o que el Suprem suspengui de manera cautelar la decisió de l'Executiu socialista, ratificada pel Congrés dels Diputats, d'exhumar al dictador. Així ho han sol·licitat tant la família del dictador, la Fundació Francisco Franco i la comunitat benedictina.

Ni rastre de les medalles



L'exhumació de Franco no ha estat l'únic tema relacionat amb la Memòria Històrica que ha desaparegut durant aquests dos debats electorals. Tampoc s'ha parlat, per exemple, de la retirada de les condecoracions policials a torturadors de la Policia franquista com les que gaudeixen, amb un increment de pensió, exagents com Antonio González Pacheco, àlies Billy el Niño. Ni de la necessitat d'aprovar un pla de cerca dels desapareguts; de transformar el Valle de los Caídos; de crear un Banc d'ADN per començar a solucionar el tema dels nadons robats o de si, tal com demana l'ONU,