El món de la cultura i les lletres catalanes plora la mort de Carme Junyent 

El món de la cultura i les lletres catalanes està de dol per la mort de la lingüista i defensora de la llengua catalana, Carme Junyent, als 68 anys, víctima d'un càncer. La seva defunció ha provocat mostres de condol i d'agraïment de gran part de les institucions dedicades a la promoció i defensa del català, així com d'editors, escriptors i periodistes. També d'institucions i partits que han lamentat la mort de la que va ser directora del Grup d'Estudis de Llengües Amenaçades.

La Institució de les Lletres Catalanes ha lamentat la seva defunció i ha assegurat a través d'un tuit que és "una gran pèrdua", mentre que l'Institut d'Estudis Catalans ha subratllat que la seva veu és "insubstituïble": "una dona lliure, de conviccions fermes i d'una lleialtat insubornable a la llengua i la cultura catalanes".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat la mort de Junyent i l'ha definit com a "lluitadora sàvia i tenaç en la defensa i la projecció de la llengua". "La seva tasca i el compromís amb el català són el seu llegat, la seguirem tenint sempre com a referent", ha assegurat.

Al seu torn, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha subratllat que trobarà a faltar "el seu mestratge i llibertat". "La seva veu s'ha apagat, però la seva obra i paraules han quedat ben aferrades i ens continuaran guiant en la defensa del català. Agraïment etern", ha dit.

També la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha volgut destacar el seu compromís, que creu que ha fet "prendre consciència" a molta gent sobre la importància de mantenir la llengua. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha afirmat que "mai se li podrà agrair prou" que acceptés presidir el Consell Lingüístic Assessor d'Educació i la seva dedicació a la recerca i la divulgació lingüística.

Qui també ha lamentat la defunció de Junyent ha estat el ministre de Cultura i president del PSC, Miquel Iceta, que li ha desitjat que "la terra li sigui lleu".

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha destacat que "el llegat i el record que deixa són immensos i perduraran". "Que descansi en pau una dona que amb el seu exemple ens esperonava a tots, per la llengua, la vida, el país", ha escrit. També el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que "el país i la llengua sempre estran en deute" amb Junyent i ha recordat les cartes "tan plenes de compromís" que la lingüista li va escriure mentre ell era a la presó.

Per la seva banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha agraït a Junyent tota la seva feina i ha assenyalat que la seva mort coincideix amb els aniversaris de les defuncions del rector de Vallfogona i d'Aurora Bertrana. "Qualsevol cultura serà sempre deutora d'aquesta mena de referents intel·lectuals", ha dit.

El món cultural, colpit

El Grup Koiné ha lamentat la mort de "la sàvia, lluitadora i lingüista de referència" Carme Junyent i s'han fet seva la "lluita pel manteniment de la diversitat lingüística i per poder viure i morir plenament en català". Per la seva banda, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana ha expressat el seu condol per la mort d'una "gran lingüista i defensora de la llengua catalana".

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha descrit Junyent com un referent: "Ara que tots els polítics li faran grans lloances, m'agradaria recordar-los que el millor que poden fer és allò que ella deia que calia: menys paraules buides i més fets que ajudin a redreçar la situació i l'ús de la llengua!".



Les entitats sobiranistes també han lamentat la mort de la lingüista i Òmnium Cultural l'ha definit com a "lluitadora incansable per la defensa de la llengua catalana i totes les llengües minoritzades del món". "El seu llegat i conviccions sempre ens acompanyaran", han dit.

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, n'ha destacat la "magnifica trajectòria acadèmica i personal per la vida i contra la mort de les llengües".