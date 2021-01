El món de l'esport convoca protestes per aquest dissabte contra les noves restriccions

El món de l'esport se suma a les crítiques per les restriccions per la Covid-19 i convoca protestes aquest dissabte 9 de gener davant els recintes esportius de cada poble, en el marc del confinament municipal, després que aquest dilluns s'anunciés el tancament d'activitats esportives que no fossin a l'aire lliure. La plataforma Ja n'hi ha prou, que congrega diverses federacions i organitzacions esportives, recull signatures per "exigir" a l'Executiu que "escolti la veu dels clubs i entitats de base" i les prioritzi davant dels "lobbys privats" del sector que "només defensen els seus interessos empresarials", com ara complexos esportius i piscines. També fa una crida a fer una "gran concentració unitària" el pròxim 23 de gener davant del Pavelló Girona-Fontajau, un cop les restriccions de mobilitat ho permetin.

En un comunicat, la plataforma afirma ser "un dels sectors més castigats", ja que el Govern està abaixant la persiana de l'esport de base "desconeixent" la realitat d'aquest i "els seus beneficis per als nens i nenes". Al text, els signants constaten no entendre com és que el plantejament que es manté als centres escolars per seguir amb el curs no s'aplica a l'esport: "Els mateixos arguments que serveixen en l'educació no semblen vàlids per l'esport d'interior, i això que una aula és molt més petita que un pavelló". També es veuen agreujats davant la cultura, ja que el Govern sí que manté l'activitat d'equipaments com teatres, cinemes o actes religiosos amb aforament limitat

Ja n'hi ha prou afirma haver intentat dialogar amb el Govern sense èxit per posar fi a "mesures arbitràries" i posa de relleu la crítica constant de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC): "Heu desatès, ignorat i menyspreat les peticions, precs i veus de les Federacions". Denuncia que els clubs han de fer front a la situació "sense cap suport ni ajuda" i alerta que no s'ha mostrat "cap estudi, ni cap certesa, que certifiqui que la pràctica esportiva organitzada sigui cap focus de contagi": "Els entrenadors, esportistes i/o directius que estem a peu de pista sabem que els casos diagnosticats, els contagis i les quarantenes dins dels nostres equips no deixen de ser testimonials".



A partir del pròxim dijous, els equipaments esportius que no siguin d'activitats a l'aire lliure hauran de tancar, excepte les piscines, que romandran obertes amb un aforament del 30%. Les competicions seguiran suspeses i també la gran majoria d'activitats extraescolars esportives, congelant la pràctica esportiva grupal en etapes formatives.