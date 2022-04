Món llibre, el festival literari per a la mainada torna aquest cap de setmana a Barcelona

Com es creen els llibres és el tema central del Món llibre d’enguany, el festival literari per a nens i nenes que se celebrarà el 2 i 3 d’abril al CCCB, però també a la Biblioteca de Poblenou i a la de Nou Barris. Fomentar la lectura entre la mainada és l’objectiu del Món Llibre, un festival que arriba a la dissetena edició amb moltes ganes i algunes novetats.

“Em fa il·lusió recuperar el Món Llibre, i penso que és molt necessari perquè així fomentem la lectura. Per fi podem tornar a la normalitat amb un escenari amb aforament obert, i amb moltes ganes de recuperar la festa de la literatura infantil i juvenil. L’any passat es va fer amb un aforament limitat i el 2020 es va suspendre del tot. I aquest any, hem volgut incidir molt en l’autoria tant en el terreny dels escriptors com els il·lustradors, i també posem el focus en el procés de fer un llibre, per ensenyar als nens i nenes tot el que passa fins que tenim el llibre a les mans”, explica Marta Almirall, directora artística del festival i que ha treballat amb la col·laboració de l’actor i director José Pedro García i de l’escriptora i il·lustradora Montse Ginesta.

Durant aquest primer cap de setmana d’abril els més petits podran conèixer de prop a través d’entrevistes teatralitzades a Joaquim Carbó. El fundador de Cavall Fort, als seus noranta anys, no es perdrà la cita i compartirà una estona amb el seu públic. I és que com apunta Marta Almirall, l’autor de La casa sota la sorra és “l’Oscar honorífic d’aquesta edició, perquè Carbó és un autor infantil i juvenil de referència per a moltes generacions”. Liliana Fortuny i Jaume Copons, autors de la sèrie L’Agus i els monstres , Anna Manso, Jordi Folck o Christian Inaraja, entre d’altres, seran també els protagonistes d’aquestes entrevistes que inclouran música i projeccions audiovisuals tindran una durada d’entre 30 i 40 minuts, amb un torn de preguntes obert al públic infantil i signatura de llibres. I pels amants de la sèrie del Gos pudent, bones notícies, perquè el Marc Boutavant, el seu creador, és l’autor internacional convidat en aquesta edició.

A banda d’aquestes entrevistes, el festival aplega un munt d’activitats que giraran al voltant del procés de creació de llibres. La mainada podrà posar-se a la pell d’un escriptor fent servir màquines d’escriure o veure tot el procés d’impressió d’un llibre a través d’unes ulleres de realitat virtual. A més a més, en aquesta edició es recupera la biblioteca física amb el propòsit de convidar als assistents a agafar un llibre i passar una bona estona llegint. I pels més menuts, al Hall del CCCB es portarà a terme l’activitat Contes per un tub. Els contacontes explicaran diferents històries participatives, amb un joc de llums i ombres.

En aquesta edició, les editorials que fan possible el Món Llibre són BlackieBooks, Bambú, Combel, Cruïlla, Edebe, Fanbooks i La Galera. Totes elles amb les novetats de Sant Jordi a punt i amb moltes ganes de celebrar un Món Llibre que promet sorpreses, estones màgiques, i que ben segur serà un bon escalfament pel dia del llibre.