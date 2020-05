El món del llibre necessita una revisió

Tenim les llibreries obertes, les editorials envien els catàlegs de les novetats i els autors s’han avesat a fer promocions online. Tot plegat fa l’efecte que produeix una bona crema d’àrnica damunt d’un cop: la sensació calmant és indiscutible. Però quan la trompada ha estat forta, més que pomades el que cal és la revisió d’un traumatòleg, i això salvant les distàncies és una mica el que li passa al sector del llibre. De dilemes shakesperians les editorials, llibreries i distribuïdores n’han viscut a grapats aquestes darreres setmanes. La situació ja no era bona, però el confinament va arribar just abans de la festa grossa del llibre, Sant Jordi. Davant la paràlisi provocada pel confinament molts s’han endeutat i han demanat crèdits per mantenir el negoci en marxa, i d’altres han sabut trampejar i buscar noves maneres de fer les coses.



El coronavirus ha convertit en necessari el comerç electrònic tant per part de llibreries com d’editorials. Vet aquí perquè s’ha promogut la venda online i han nascut iniciatives com la de llibreriesobertes.cat o l’Adopta una llibreria impulsada per l’editorial Comanegra, un dels segells que ha sabut respondre més bé a la crisi escampada per la Covid-19.



"Aquest any anàvem com un tiro, anàvem molt i molt bé, i la primera setmana del confinament ens vam quedar noquejats i pensant com sortir-nos-en. Tenim una avantatge important, nosaltres ja fa anys vam preparar el sistema per treballar des de casa. Era evident que la situació anava per llarg i vam refer el catàleg de sortides, hem reduït les novetats de tardor i hi ha coses que les hem passat al 2021. I ara ens hem reconvertit una mica en una agència de publicitat, i comencem a inventar coses com la campanya d’adoptar una llibreria o l’agència de viatges. Si no haguéssim fet res estaríem al 15% de vendes respecte l’any passat, però amb tot això ens hem situat a prop del 40%, el que ens ajuda a aguantar les circumstàncies", explica Joan Sala, responsable de Comanegra.

Pujar al carro del comerç electrònic

La primera setmana de confinament les vendes de llibres van caure un 78% amb relació al mateix període de març del 2019; la segona, el 70%, i la tercera, el 62% (el descens en la caigua s’explica per l’arribada del Sant Jordi virtual). Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre i del Gremi d’Editors de Catalunya, observa que les llibreries encara no han recuperat la normalitat perquè les que superen els 400 metres encara no han pogut obrir, i confirma que els editors s’han adaptat refent els catàlegs "practicant un exercici de reducció".

Tot i l'increment de les vendes online, s'ha posat de manifest la importància de la visita física a les llibreries

Respecte si cal prioritzar els recursos electrònics al sector del llibre, Patrici Tixis llança aquesta reflexió: "abans del confinament el 80% dels llibres es venien en un punt de venda físic, el llibre digital era el 5% de la venda en termes globals. Aquesta era la proporció. Durant el confinament ha augmentat molt el comerç electrònic, però només s’ha venut el 30% del que s’hauria venut habitualment. Tenim una caiguda del 70%. Aquí hi ha una cosa molt evident, a nosaltres el que ens agrada és anar a comprar a la llibreria. L’experiència de compra física és molt important, i la llibreria és l’exemple més clar del que és una experiència de compra física".



"A una llibreria hi vas perquè t’ofereixen la possibilitat de connectar amb l’autor, d’aprendre coses… les llibreries són agents culturals! Ara hi haurà més comerç electrònic, sí, perquè ajuda. Però no perdem de vista que el gran guanyador és el llibre físic. Així que la situació és la que és, però trobo cert optimisme en l’enfortiment dels hàbits de lectura", afegeix.

Remar en la mateixa direcció

Per la seva banda, Joan Sala Torrent, que també és el vicepresident de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, té clar que l’engranatge del món del llibre està molt connectat: "depenem molts els uns dels altres, hem d’intentar sortir tots plegats d’aquí, i hem de pensar molt bé què fem. Els distribuïdors han de prendre mesures pal·liatives per ajudar les llibreries, els editors hem d’aguantar econòmicament. El campi qui pugui no serveix, ni tampoc serveix quedar-se de braços plegats esperant que et salvin. Tots hem de remar i tothom ha de fer una reflexió de com s’ha encarat aquesta situació".

"El campi qui pugui no serveix, ni tampoc serveix quedar-se de braços plegats esperant que et salvin"

Les llibreries petites van poder començar a aixecar la persiana a partir del passat dilluns 4 de maig amb cita prèvia, i malgrat que ja poden obrir lliurement n’hi ha que han decidit seguir amb el sistema, perquè els funciona i els permet garantir les mesures de seguretat. Una d’aquestes és La Carbonera, una llibreria del Poble Sec nascuda com un projecte cooperatiu que defensa la idea d’economia social i solidària.



"Tenim un entorn bestial que no ens han deixat caure, molta gent del barri malgrat tenir feines precàries ha pensat en nosaltres. També ens han ajudat molt plataformes com Llibreries Obertes i també Libelista, l’Amazon sostenible. A més, Libelista ens va augmentar el percentatge! I a través del nostre web vam habilitar vals regals i comandes a través de mail. Però crec que en general a tot el petit comerç ens cal posar-nos al dia amb les tecnologies i les xarxes socials. Nosaltres vam fer una aposta des del primer moment però crec que ens farà falta a tots, i per això necessitem ajudes de l’administració pública. Estaria bé, que ajudessin a fer pàgines web, al final les poques llibreries que tenen botiga online, la majoria la tenen gràcies a subvencions", sosté la Mar, una de les impulsores de La Carbonera.

La Carbonera: "Tenim un entorn bestial que no ens han deixat caure, molta gent del barri ha pensat en nosaltres"

Les previsions econòmiques evidencien que el mercat del llibre patirà, sobretot al segon semestre. "Nosaltres cobrem a molts mesos vista de quan traiem els llibres. Això ens ha agafat cobrant les vendes de Nadal, però a la tardor trobarem a faltar el que no hem fet per Sant Jordi i tindrem problemes de liquiditat. El que abans del 14 de març estava tocat, ja està tocat i enfonsat. Per tant, es necessiten ajudes de l’administració, i l’Estat espanyol ha d’acceptar fons de rescat europeu sinó ens quedarem sense bona part del sector llibre", argumenta amb fermesa Joan Sala.