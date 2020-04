Moncloa elimina els uniformats en les compareixences després de la polèmica amb el general de la Guàrdia Civil

Les rodes de premsa diàries des de la Moncloa dels responsables del comitè tècnic del coronavirus canviaran de format a partir d'ara i ja no tindran la participació dels responsables de l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la policia espanyola. El pes dels alts càrrecs uniformats en les compareixences informatives sobre el virus era polèmic des de feia dies i les declaracions la setmana passada del cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, el general José Manuel Santiago, van qüestionar encara més aquesta participació. El general va afirmar que la Guàrdia Civil treballa a les xarxes contra les 'fake news' i per "minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern", unes declaracions que després va haver de justificar.

Al final de la roda de premsa telemàtica d'aquest dissabte, el responsable de conduir-la ha apuntat que el comitè tècnic de gestió del coronavirus mantindrà la cita diària amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els membres de l'executiu competents. Seran els ministeris els que designaran els responsables tècnics que compareixeran, "sens dubte segurament des de l'àmbit sanitari, el doctor Simón", ha indicat. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha comparegut des de l'inici, excepte els dies que va estar de baixa en patir la malaltia covid-19.

Abans, el responsable de la roda de premsa ha agraït la participació, a més de Simón, del comissari principal de la policia espanyola José Ángel González; el general Santiago Marín; el general de l'exèrcit Carlos Pérez Martínez i la secretària general de Transports i Mobilitat, María José Rallo. En les seves intervencions, els alts càrrecs han fet balanç del paper dels cossos de seguretat que representen en les darreres sis setmanes.

Davant de les crítiques que ha rebut el general Santiago en els últims dies per les seves declaracions, el general va assegurar que respecten el dret a la llibertat d'expressió i d'informació i que contrarestar les notícies falses en cap cas abasta la crítica política.