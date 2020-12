La mongeta més cremosa i versàtil.

Per Esther Escolán



La mongeta del ganxet s’empara sota la DOP Vallès-Maresme des del 2007, any que la Generalitat de Catalunya va atorgar-li aquesta distinció. Cinc anys després, seria la Unió Europea la que protegiria la seva localització geogràfica. Precisament és la ubicació en la qual es conrea, una petita zona de Catalunya repartida entre la comarca del Maresme i el Vallès Oriental i Occidental, la que fa que les mongetes del ganxet esdevinguin un producte únic al món.

Tot i que no hi ha certesa a l’entorn seu origen, les primeres referències escrites que hi ha sobre el seu cultiu daten del segle XIX, quan se les anomenava ‘filaire’, sinònim antic de la paraula ‘ganxo’. El que sí se sap és que, fins fa poc, els pagesos que les cultivaven només ho feien per a autoconsum. Actualment, però, es tracta d’un aliment molt preuat en gastronomia. Ho és, d’una banda, pel seu gust suau i cremós, fi i persistent, i de l’altra, per la versatilitat que demostra a la cuina. I és que amb elles, hom pot preparar des d’unes mongetes amb botifarra a la costella de porc amb mongetes, passant per la mongeta verda amb pernil o les mongetes amb coliflor. A aquests encara hem de sumar-los dos guisats tradicionals també de la nostra cuina com l’olla barrejada i l'olla verda, o l'empedrat, un dels plats estiuencs per excel·lència. Al seu torn, les seques i trinxades s’empren també com a puré o per fer mandonguilles i hamburgueses vegetarianes.

Seca, cuinada i en conserva

La mongeta del ganxet és una varietat autòctona, com dèiem, de mida mitjana i de color blanc, popular per la seva forma arronyonada i plana i amb un extrem en forma de ganxo –d’aquí ve el seu nom-. La seva qualitat extra i el pas en boca un punt farinós i consistent fan la resta. La seva pell, al seu torn, és lleugerament rugosa i poc perceptible.

Al mercat podem trobar la mongeta del ganxet seca, cuinada i en conserva. Un cop més, si volem assegurar-nos de triar mongetes d’aquesta varietat, hem de comprovat que a l’etiqueta duen el logotip DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme.

Què vol dir ser una DOP?

Les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) fan referència a un producte originari d’una zona determinada. En aquest cas, la qualitat o les característiques són degudes essencial o exclusivament al medi geogràfic en què se’n fa la producció, transformació i l’elaboració. Actualment, hi ha 12 productes amb DOP. Es tracta, a més de la mongeta del ganxet Vallès-Maresme, la pera DOP Lleida, els olis d’oliva verge extra Empordà, Les Garrigues, Terra Alta, Siurana i Baix Ebre-Montsià, l’arròs del Delta de l’Ebre, els fesols de Santa Pau, l’avellana de Reus, el formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i la mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya.