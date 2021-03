Mònica Roca assumeix la presidència de la Cambra de Barcelona: "Apostaré pel consens fins a la fatiga"

No podia triar-se un dia més adient que el 8-M per l'elecció de la primera dona que presidirà la Cambra de Comerç de Barcelona en 135 anys d'història. Mònica Roca ha estat escollida aquest dilluns com la primera presidenta de la institució económica. En un ple a la Llotja de Mar, Roca ha guanyat la votació a l'empresari Josep Maria Torres, que a última hora ha decidit presentar una candidatura alternativa. La majoria absoluta obtinguda en les passades eleccions per la candidatura Eines de País, vinculada a l'ANC, garantia l'elecció de Roca, en un traspàs ja previst des del primer moment a mig mandat amb el seu antecessor en el càrrec, Joan Canadell, que va ser elegit diputat al Parlament en les passades eleccions del 14 de febrer.

"És una "oportunitat històrica per revertir una injustícia cap a les dones"

En un discurs, Roca ha dit que la seva elecció és una "oportunitat històrica per revertir una injustícia cap a les dones" i marca un "punt d'inflexió i de no retorn" en la presència femenina en les institucions econòmiques. La nova presidenta de la Cambra ha dit que assumeix el mandat amb la voluntat d'apostar pel "consens" i ha remarcat que l'ens ha de ser en tots els actes on es defensin les empreses, encara que tinguin un "rerefons polític". Mònica Roca ha aconseguit 32 vots, Josep Maria Torres 4 i n'hi ha hagut 6 en blanc.

"No hem vingut a la Cambra a fer la independència, perquè no és possible fer-la des de la Cambra, però sí a treballar pel país", ha assegurat Roca, que ha admès que li "molesta" que se'ls acusi de polititzar la institució.

"No hem vingut a la Cambra a fer la independència, perquè no és possible fer-la des de la Cambra, però sí a treballar pel país"

En aquest sentit, ha recordat que com a representant de la Cambra va anar a l'acte 'Ja n'hi ha prou!' promogut per Foment i PIMEC, "en defensa del país".



"Si alguna vegada hi ha un acte o una declaració que pot tenir un rerefons polític –i és difícil que res sigui pur i net- us demano que, en defensa del teixit empresarial que representem, tots i cadascun de nosaltres també hi siguem", ha afirmat, dies després de la polèmica per la manca de representants del Govern a l'acte de Seat.

Torres: "La Cambra no es mereix ni ha de ser governada per líders partidistes que la intoxiquen"

Precisament el candidat alternatiu a la presidència, Torres, ha acusat Eines de País "d'instrumentalitzar" la Cambra i ha dit que Canadell l'ha convertit en un "òrgan de confrontació". "La Cambra no es mereix ni ha de ser governada per líders partidistes que la intoxiquen", ha dit Torres, vinculat a PIMEC, i que ha assegurat que ni tan sols "amb el millor currículum del món" guanyaria la votació.

"Una cosa és què hem vingut a fer, i l'altra perquè hem vingut", ha afirmat Roca, que ha defensat que si bé Eines de País creu que Catalunya mereix ser un estat independent i que cal defensar-ho "a totes les institucions", la seva presidència es dedicarà a "vetllar i treballar per les empreses, per ajudar el teixit empresarial, per revifar-lo i fer-lo créixer".

En aquest sentit, ha lamentat que "no es reclami contínuament i sense descans" el dèficit fiscal, uns diners que considera que haurien ajudat a evitar la destrucció de 20.000 empreses i de molts llocs de feina. "Exigir aquests diners no és fer política, és fer justícia", ha dit.

Fita "històrica" per les dones

Roca ha defensat la feina "incansable" del seu predecessor en el càrrec, Joan Canadell, i ha dit que en la seva etapa al capdavant de la institució apostarà pel "consens, la perseverança i la il·lusió". "No m'agrada imposar, apostaré pel consens fins a la fatiga", ha remarcat.



Coincidint amb el 8-M, la nova presidenta de la Cambra ha admès la importància de la seva presidència, afirmant que les estadístiques mostren que al món empresarial "la manca de gènere femení perjudica l'economia".

Al demanar el vot, Roca ha demanat, especialment a les dones, que miressin al seu voltant per veure "com n'és de necessari un canvi radical" en el món econòmic. "Creem un referent en el món femení, perquè a partir d'avui hi hagi nenes que vulguin ser presidentes de la Cambra quan siguin grans", ha remarcat.

Ajuts per les empreses i Llei de Cambres

Roca ha defensat la necessitat de començar a "aixecar el cap per a construir" una nova economia post-pandèmia, tot mantenint el "mur de contenció" que suposen els ajuts a les empreses, que cal ampliar.



En aquest sentit, Roca ha insistit que cal una major injecció de diners al teixit empresarial, per ajudar a salvar les empreses solvents que ara es troben amb dificultats per culpa de la pandèmia. També ha remarcat la importància d'utilitzar les noves tecnologies –com el blockchain- per promoure la reobertura de l'economia.

Una de les prioritats del seu mandat, ha dit Roca, serà la Llei de Cambres, un projecte legislatiu polèmic que enfronta l'ens amb les patronals PIMEC i Foment. "No és només una necessitat, sinó una obligació", ha dit la nova presidenta, afirmant que serà "el primer tema" que abordarà "sense pressa, però sense pausa". En aquest sentit, ha defensat el dret de les cambres "a ajudar les empreses".