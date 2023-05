Monitors d'un esplai de Barcelona denuncien "violència i abús policial" per part de la Guàrdia Urbana 

L'Agrupament Esplai Santa Maria del Pi de Barcelona ha denunciat "violència i abús policial" per part de la Guàrdia Urbana durant la finalització de la celebració del 49è aniversari de l'esplai, que va tenir lloc el dissabte a la plaça de Josep Oriol. La festa va acabar amb el llançament d'esprai pebre i l'ús de porres per part dels agents, dos membres de l'entitat detinguts i diverses persones ferides. Algunes d'aquestes actuacions es poden veure en un vídeo difós per la Directa.

Segons la versió de la policia, els fets van passar a les dues de la matinada, quan els agents es va acostar al lloc on s'estava fent un concert que havia de finalitzar a dos quarts de dues i on veïns de la zona havien expressat malestar perquè encara no havia acabat.

Tot i contactar amb una de les responsables i pactar que aquest s'acabaria després d'una darrera cançó, els que actuaven van continuar sobre l'escenari, i quan els agents van tornar a requerir que finalitzés, van rebre insults i llançament de llaunes, fet que va acabar amb les càrregues policials.

La versió dels organitzadors és ben diferent a la de la policia ja que, d'entrada, han assegurat a través d'un comunicat difós per xarxes socials que en arribar al lloc del concert cap agent va anar directament a parlar amb els responsables. Apunten que va ser al final de la festa i mentre es recollia el material, quan dos agents es van dirigir a dues organitzadores per identificar-les amb l'amenaça de que si no ho feien anirien a comissaria.

L'esplai afegeix que les companyes van començar a gravar amb els mòbils la situació i que, en aquell moment, es va produir una primera agressió a una de les mediadores en estirar-la del braç per dur-la on hi havia els cotxes. Una segona persona, afirmen els responsables de l'esplai en el comunicat, va ser agafada pel coll i apartada de forma violenta més enllà del cordó policial. A més, afegeixen que se li van trencar els dits de la mà per intentar ajudar a una de les persones retingudes.

A partir de llavors, diuen que es van viure moments de tensió, durant els quals la policia va carregar contra la gent que hi havia. L'esplai parla de cops de puny, estirades de cabells i gas pebre a pocs metres de la cara. Els responsables de l'entitat també denuncien que una de les persones identificades va patir un atac d'ansietat i no se la va atendre de forma correcta.

Els organitzadors també apunten que el desplegament policial era molt superior al nombre de presents: "erem unes 15 persones de menys de 22 anys i van arribar fins a dos furgons, tres cotxes patrulla i quatre motos".



L'esplai ha convocat una protesta

Per tot plegat, l'esplai ja ha convocat una protesta per aquest pròxim divendres a 17:30 hores a la plaça Vicenç Martorell de Barcelona per "denunciar i confrontar la violència rebuda".

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha obert una investigació interna sobre l'actuació de la Guàrdia Urbana. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha dit estar "molt preocupat" pel que va passar. "Tant jo com el meu equip estem en contacte amb les veïnes afectades, perquè ens preocupa el que hem vist", ha afegit a Twitter. En la mateixa línia s'ha expressat el regidor d'Educació, Pau Gonzàlez.

El Centre Irídia també ha demanat que s'investigui aquesta situació perquè consideren que "podria ser il·lícita". En un fil a Twitter, l'entitat recorda que els irritants químics, com els esprais utilitzats aquest dissabte a la nit, "només haurien d'utilitzar-se quan el personal de les forces de l'ordre tinguin motius per creure que existeix una amenaça imminent de dany" i "mai" en situacions de resistència purament pacífica.

També afegeix que "en cap cas és il·legal enregistrar imatges d'una actuació policial i que això no pot ser motiu de sanció ni intervenció" per part dels agents.